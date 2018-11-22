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Игорь Адлейба во время боя

Боксер Адлейба о подготовке к бою в Сочи: осталось сбросить вес

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Боксер из Абхазии Игорь Адлейба выйдет на ринг против филиппинца Хервина Мехеса на турнире профессионального бокса "Галактическая битва-2" в развлекательном центре "Галактика" в Сочи 1 декабря 2018 года.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Боксеру из Абхазии Игорю Адлейба нужно сбросить еще пять килограммов веса, чтобы соответствовать критериям предстоящего боя в Сочи, об этом он рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия.

"Всю подготовку мы уже прошли. Нужно только сбавить вес. Изначально надо было сбросить десть килограммов, осталось еще пять. Вес не должен превышать 64, 5 килограммов", - сказал Адлейба.

Для того чтобы сбросить необходимые килограммы Игорь в день пьет до пяти литров воды и придерживается белковой диеты. При этом, подчеркнул он, чувствует себя превосходно. Подготовка проходит под пристальным вниманием медиков и тренера.

Игорь Адлейба во время боя
© Фото: Screenshot: Данилкин Дмитрий
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О сопернике из Филиппин Хервине Мехесе Игорю практически ничего неизвестно, кроме того, что он левша и ниже ростом.

"Мы готовимся с тренером под левшу, под низкого левшу, мы отрабатываем определенные комбинации, чтобы победить.  Мне надо будет его держать на дистанции, чтобы близко ко мне не подходил. У меня размах рук больше, я выше него на семь сантиметров, как только он будут наступать, мне нужно будет встречать его головой или корпусом", - сказал боксер. 

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Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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