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Багателия: футбол в Абхазии не сможет развиваться без детских команд

CC0
В Абхазии
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XXVI Чемпионат Абхазии по футболу, в котором участвуют шесть команд, начался в субботу 10 ноября.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Профессиональный футбол в Абхазии не сможет развиваться без финансирования детских команд, рассказал в интервью радио Sputnik главный тренер гудаутского футбольного клуба "Рица" Рафик Багателия.

Футбольное поле
CC0
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По словам тренера, в Абхазии финансовыми проблемами детских клубов занимаются  в основном родители футболистов.

"Они отвечают за поездки и экипировку. Тем временем нужно не только надеяться на государство, но и искать спонсоров", - отметил тренер.

Помимо финансовых проблем, в детских командах также существуют проблемы с неправильным подходом, считает Багателия. Основной акцент нужно делать на развитие футболистов, которым сегодня уже исполнилось 14 лет.

"Нужно начать именно с этого, пока мы не потеряли их для футбола. На футболистов 2001-2002 года были хорошие надежды, а сейчас их с футболом ничего не связывает, потому что мы неправильно занимаемся с детьми. Одного-двух отправляем в Россию в хорошую футбольную академию или команду, остальные ребята остаются без дел", - объяснил футболист.

Команда по футболу сухумской ДЮСШ №1 на турнире по футболу в честь мастер спорта СССР международного класса Андрея Канчельскиса. Адлер, 5-11 ноября
© Фото: Кубок Канчельскиса
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Перспектива участвовать в российских юношеских и детских турнирах также может стать мотивацией для увеличения популярности футбола в Абхазии. Для этого детские команды должны чаще играть в чемпионатах, которые проводятся в Краснодарском крае, Москве, Питере и других российских городах.

"Но и тренеров детских команд надо вывозить в Россию, чтобы они занимались, набирались опыта, проходили курсы повышения квалификации и находили новые способы для тренировки детей", - добавил Багателия.

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По словам футбольного тренера, главная причина всех названных проблем - бездействие государства в отношении детского футбола. Меньше разговоров и больше дел – такова формула развития, и не только спорта, отметил Багателия.

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