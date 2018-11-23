Важно не молчать: "16 дней против гендерного насилия" стартует в Абхазии

Пресс-конференция, посвященная акции "16 дней против гендерного насилия", в которой принимает участие и Абхазия, прошла в пресс-центре Sputnik 23 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Кампания "16 дней против гендерного насилия" стартует в Абхазии 25 ноября, рассказала на пресс-конференции в Sputnik координатор консультативного центра Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун.

Акция проводится во всем мире с 1991 года, Абхазия присоединилась к ней в 2012 году. Цель – привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия.

В этом году к кампании "16 дней против гендерного насилия" подключились мужчины, которые примут участие в фотофлешмобе.

"Мужчины с табличками будут выражать свое негативное отношение к насилию над женщинами и детьми. Очень важно, чтобы мужчины не молчали и выражали свою гражданскую позицию, – объяснила координатор консультативного центра Ассоциации женщин Абхазии. – Фотографии мы будем выставлять в соцсетях, также у нас будут тематические видеоролики".

© Sputnik / Илона Хварцкия Аргун Кама

В Абхазии в правоохранительных органах и медучреждениях нет такого термина, как домашнее насилие. Поэтому случаи, когда женщины подвергаются избиению, не фиксируются.

В Ассоциации женщин есть психолог и юрист, которые оказывают помощь жертвам насилия, также функционируют кризисные центры и горячая линия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Омбудсмен Шакрыл: принимаем любые обращения, не отправляя по инстанциям

"За полтора года работы горячей линии в кризисный центр обратилась 71 женщина. За консультацией обратились 236 раз. То есть женщины могут приходить не один раз", – констатировала Кама Аргун.

Чаще всего, как рассказала психолог, оператор горячей линии Юлия Дубицкая, женщины звонят, чтобы получить консультативную и психологическую помощь.

"Бывает, когда они звонят в сам момент оказания давления. То есть, когда им человек угрожал расправой. Но в основном нам звонят определившиеся женщины, которым нужна юридическая помощь", – рассказала Дубицкая.

Психолог пояснила, что насилие бывает не только физическое и сексуальное, но и психологическое. В Абхазии больше всего распространен именно последний вид.

"В Абхазии мы встречаемся со всеми тремя случаями. Психологическое – насилие, когда оказывается моральное давление, когда женщине запрещают работать, учиться. Это сказывается на самооценке женщины. Но, к сожалению, мы психологическое насилие воспринимаем как норму. На тренингах часто приходится об этом говорить", – добавила психолог.

© Sputnik / Илона Хварцкия Юлия Дубицкая

По словам Камы Аргун, в Абхазии проблема насилия замалчивается. Сегодня в Абхазии нет закона о домашнем насилии. В 2017 году Ассоциация женщин Абхазии провела анализ законодательной базы.

"Мы выяснили, что в нашем законодательстве нет термина "Домашнее насилие". Существуют только одни пробелы. Но Ассоциация женщин Абхазии разработала концепцию закона о домашнем насилии, которую несколько месяцев назад мы передали в Парламент, часть депутатов нас поддерживает. Эту концепцию необходимо доработать. Омбудсмен инициировала встречу с депутатами. Словом, мы лоббируем закон", – отметила Аргун.

В течение 16 дней различные организации в мире, которые не равнодушны к проблеме насилия, проводят круглые столы и обсуждения для актуализации проблемы.