Прошлое и будущее абхазского кино обсудили на круглом столе в Сухуме

О том, какой Абхазия внесла вклад в советскую киноиндустрию, какой у республики потенциал в этой области и чего ждут сами жители Абхазии, читайте в материале корреспондента Spunik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Кинопрошлое" Абхазии

Модератором круглого стола "Кино без границ" выступил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, который поделился своими мыслями и наблюдениями на тему "Россия и Абхазия: совместный путь в искусстве". Эта тема была им поднята в контексте советского киноискусства, в которую Абхазия внесла свою определенную лепту.

"Вообще, киноискусство в Абхазии возникло еще до образования советского союза, в том числе, не только в виде показов фильмов, но и в виде их съемок. Это подтверждается, в частности, исследованиями специалиста Риты Пация – это историк, который собрал огромное количество материала на тему киноискусства в Абхазии и по ее данным, уже в 1905 году в республике было три кинотеатра, чего не было даже в крупных российских городах", - подчеркнул Чеха.

Эпизоды многих советских фильмов были сняты именно в Абхазии, что говорит о роли республики в кинематографии. В пример Чеха привел такие именитые киноленты СССР, как "Веселые ребята", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Зимний вечер в Гаграх", "Воры в законе", "Пиры Валтасара или ночь со Сталиным", "Время счастливых находок". Эти и многие другие фильмы охватывают все этапы развития советского киноискусства.

У Абхазии большой потенциал в области киноиндустрии, уверен Вадим Чеха. По его мнению, природные условия страны, ее своеобразие, человеческий потенциал и распространенный русский язык – главные факторы, которые могли бы привлечь инвестиции в киноиндустрию и возродить это направление в искусстве. Не менее важно, что в Абхазии есть готовность к реализации проектов и инициатив, что Россотрудничество наблюдает на протяжение многих лет, подчеркнул Чеха.

Генеральный директор абхазской киностудии "APSNY FILM" Серафима Мкртчян, за плечами которой работа над кинолентами "Август восьмого", "Олимпиус инферно", "Последний богатырь" выразила надежду на то, что их команде представится возможность реализовать интересные проекты и в Абхазии тоже.

Мкртчян также проинформировала участников круглого стола, что в июле 2019 года в Абхазии пройдет Международный фестиваль искусств "Открытая ладонь", на который будет приглашено много гостей международного уровня, актеры театра и кино. Этим событием, отметила Мкртчян, его организаторы хотели бы окунуть Абхазию в ностальгию славного кинематографического прошлого.

"В преддверии этого фестиваля, с нашим другом Тарасом Шевченко – автором и продюсером проекта "Киноревю", мы решили ежемесячно приглашать актеров театров и кино к нам в Сухум, тем самым мы будем знакомить вас, молодые ребята, с этими людьми и их творчеством, внедрять российское кино и популяризировать Абхазию. В этом нам очень помогает Россотрудничество, а информационным партнером выступает Информагентство Sputnik, за что им большое спасибо", - сказала Мкртчян и выразила надежду на поддержку молодежи Абхазии, которая, так или иначе, имеет отношение к творчеству.

Помимо проекта "Киноревю", в программу предстоящего фестиваля войдут антрепризные спектакли, творческие вечера, мастер-классы от российских художников. Во все это будут активно вовлекаться и местные актеры, художники, сценаристы, режиссеры.

Общее дело

Российский актер Павел Новиков впервые посетил Абхазию еще в раннем детстве. Все воспоминания о республике у него были связаны лишь с фотографиями, сделанными на ее курортах, где он стоит рядом со своей бабушкой. Спустя много лет, Новиков снова в Абхазии, и это стало возможным благодаря сценическому проекту "Киноревю", в котором он принимает участие.

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"Здесь, действительно, есть все предпосылки, чтобы этот край стал замечательным плацдармом для развития киноиндустрии. У вас шикарные места, где это можно делать. На самом деле, не стоит чего-то бояться, просто надо за это взяться и сделать", - сказал артист.

В качестве примера успешного опыта возрождения кино и интереса к нему, он привел российский город Благовещенск, который еще 16 лет назад находился, можно сказать, в некоем депрессивном состоянии в плане киноискусства. Все изменилось после того, как в Благовещенске прошел первый фестиваль кино и театра "Амурская осень". Сегодня туда ежегодно слетаются до двухсот знаменитых российских актеров и режиссеров. Более того, каждый год на фестиваль приглашают артистов мирового уровня, к примеру, Джина Лоллобриджида или Пьер Ришар, что придает определенный статус этому творческому празднику.

Это нужно не только самим артистам, но даже в большей степени простым жителям того или иного региона. Подобные события, отметил Новиков, помогают людям, которые зачастую ни разу не выезжали за пределы своего города или деревни, воодушевляют и пробуждают.

"После концерта в школьном спортзале, в одном из деревенек, к нам в слезах подошла бабушка и рассказала, что несколько дней назад умер ее супруг, и она решила на себя наложить руки. Мы все стоим, тоже плачем, а она говорит: "вот, я побывала на вашем концерте, и знаете, чего я хочу? Вот не уйду я из жизни", - поделился трогательной историей Павел Новиков.

Финалист проекта "Минута славы", резидент проекта "Голос" Арам Аведикян признался, что играть на дудуке он учился в горах Абхазии.

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"В Москве все же есть система и мало души, а Абхазия мне дала именно душу, доброту, любовь и вдохновение. Даже гуляя по юго-западной Москве, я вспоминаю Абхазию, ее дома, улицы, и у меня внутри рождается такая добрая энергия. Вы знаете, именно Абхазия дала мне эту энергию, на которой строится все мое творчество", - поделился Аведикян.

Советское кино, как профессия для абхазов было закрыто, отметила в своей речи кинорежиссер, заместитель председателя Союза кинематографистов Абхазии Ада Квирая, которой пришлось получать профильное образование на Украине, так как все лимиты на учебу тогда отдавали грузинам.

Сквозь призму тех событий, независимость абхазского кино – неотъемлемая и важная часть для развития национальной киноиндустрии, уверена Квирая.

"Сегодня у нас порядка 10-12 профессиональных режиссеров кино – выпускники ВГИКа, питерского института кинематографии, высших курсов сценаристов и режиссеров. Здесь присутствует наша молодежь, среди которых есть сценаристы, будущие кинооператоры, которых нет в Абхазии. Для нас очень важно сотрудничество с вами в плане того, чтобы помогать нашим ребятам, желающим развивать национальное кино", - сказала Ада Квирая.

Участник круглого стола Леон Барганджия поделился своими предпочтениями в литературе и отметил, что ему бы очень хотелось увидеть современную экранизацию своего любимого произведения "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба.

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Актер "Абхазского Государственного молодежного театра" Мдар Сакания поинтересовался о том, есть ли перспективы участия в будущих съемках фильмов на территории Абхазии у молодых артистов и от лица коллег выразил готовность помочь в этом деле.