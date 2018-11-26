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Даур Кове на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая

Даур Кове о провокации в Черном море: в Киеве не осознают всех последствий

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ранее сообщалось, что решение о введении военного положения в Украине должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17:00.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове на своей странице в Facebook назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией, демонстрирующей циничное отношение отдельных стран к основополагающим нормам и принципам международного права и здравому смыслу.

"Провокация украинских властей в Керченском проливе, осуществленная по всей видимости с молчаливого согласия "американских партнеров" Украины, со всей очевидностью демонстрирует циничное отношение отдельных стран к основополагающим нормам и принципам международного права и здравому смыслу", - написал Кове.

Министр подчеркнул, что власти Украины похоже не осознают всех возможных последствий своих деструктивных действий, намереваясь создать постоянно тлеющий очаг напряженности в Черноморском регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Лавров о ситуации в Керченском проливе: однозначная провокация

"Подобная авантюра не должна остаться безнаказанной. Интересы поддержания мира и стабильности требуют от Совета Безопасности ООН безоговорочного осуждения этой грубой попытки военной эскалации в черноморском регионе", - резюмировал глава МИД Абхазии.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

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Как ранее сообщило МО Украины, распоряжением главы генштаба ВСУ приведены в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения. СНБО Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17:00.

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