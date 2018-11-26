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Николай Трапш
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Трапш о ситуации в Керченском проливе: связана с неуверенностью в себе украинской власти

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Украинским властям выгодно любое обострение отношений на Востоке, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия политолог Николай Траш.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"На мой взгляд все очень просто – украинским властям нужно любое обострение отношений на Востоке. Не случайно там через некоторое время после этого инцидента начался обстрел жилых кварталов в Донбассе. Смысл в том, чтобы вообще отменить президентские выборы, либо провести их в ситуации военного положения и дать на них контролируемый результат. Это связано с неуверенностью действующих украинских властей в своем положении и стремлением любыми способами его упрочить, в том числе и за счет такого рода провокаций. Провокация тоже давно ожидаема, не случайно на Азовском море усиливается, если так можно назвать, украинский флот, соответственно от него стоило ждать каких-то движений. И они как раз состоялись сейчас. Не думаю, что будет непредсказуемая ситуация. Киевские власти вполне управляемы Соединенными Штатами и, соответственно, без прямого указания из Вашингтона никто там слишком эскалационных действий проводить не будет. Есть задача постоянно поддерживать образ России, как агрессивного государства и использовать это для обеспечения режима действующих санкций. Ждать, что будет какая-то самодеятельность применительно к российской территории вряд ли приходится. Другое дело, что в Донбассе такая силовая акция назревает давно и давно готовится, но это территория непризнанных государств. А на территории России какие-то непредсказуемые действия вряд ли возможны", - отметил Николай Трапш.

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Полную версию интервью с Николаем Трапш слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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