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Хаджимба: Россия выделит полмиллиарда рублей на банковскую сферу Абхазии

ЦОС ФСБ РФ
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Россия выделит порядка полумиллиарда рублей на развитие банковской сферы Абхазии, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге, посвященном встрече с Владимиром Путиным.

"Мы обсуждали тему, связанную с банковской сферой, мы говорили об этом открыто, о тех сложностях, которые возникали все эти годы. Нам оказана соответствующая поддержка, и она достаточно серьезная, это не кредит, а соответствующая помощь государству, чтобы банковская система была стабильной", - добавил он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

© Foto/ presidentofabkhazia
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Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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