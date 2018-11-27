Хаджимба: Россия выделит полмиллиарда рублей на банковскую сферу Абхазии

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Россия выделит порядка полумиллиарда рублей на развитие банковской сферы Абхазии, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге, посвященном встрече с Владимиром Путиным.

"Мы обсуждали тему, связанную с банковской сферой, мы говорили об этом открыто, о тех сложностях, которые возникали все эти годы. Нам оказана соответствующая поддержка, и она достаточно серьезная, это не кредит, а соответствующая помощь государству, чтобы банковская система была стабильной", - добавил он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.