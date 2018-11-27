Кубок Абхазии по мини-футболу, в котором участвуют 24 команды, проходит с 27 ноября по 7 декабря.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Кубок Абхазии по мини-футболу впервые пройдет в республике, рассказал на радио Sputnik президент Федерации мини-футбола Абхазии Тимур Ахба.

Турнир стартует 27 ноября. В нем участвует 24 команды из Гагры, Гудауты, Сухума, Агудзеры.

"Мы старались задействовать всю Абхазию. Команды есть практически из всех районов Абхазии. Игры будут проходить на двух площадках – "Совмин" и ДЭМ", – рассказал Ахба.

Федерация мини-футбола Абхазии была создана в 2018 году. В Абхазии уже много лет существуют команды, которые часто организовывают любительские турниры. Федерация была создана для того, чтобы вывести этот вид спорта на более профессиональный уровень. Главная цель на данном этапе – понять способности и перспективы всех команд.

"Сейчас мы начнем, а там дальше мы посмотрим, – отметил Тимур Ахба. – По Абхазии во всех районах и городах есть мини-футбольные площадки. В свое время была госпрограмма".

По словам Ахба, пока у Федерации футбола есть только две проблемы – с финансированием и тренерами.

"Мы пытаемся своими силами изыскать какие-то средства, чтобы провести турнир. На данный момент даже тренеров по мини-футболу нет. Надеемся, в перспективе этот вид спорта будет развиваться, и мини-футбол Абхазии выйдет на более профессиональный уровень. А так, в принципе, если грамотно подходить и соблюдать все правила, то никаких проблем не должно быть", – добавил президент Федерации.

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Кубок Абхазии по мини-футболу стартует 27 ноября и завершится 7 декабря.

По итогам турнира, Федерация футбола разобьет команды на высшую и первую лигу и проведет чемпионат Абхазии по мини-футболу.