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Образование

"Единый день выпускников" пройдет во всех районах Абхазии

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В Абхазии
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В рамках акции, организованной представительством Россотрудничества в Абхазии, российские и абхазские вузы презентуют образовательные программы для выпускников школ республики.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. С 27 по 30 ноября представительство Россотрудничества в Абхазии организует "День выпускников" во всех районах Абхазии, сообщил в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

Команда
© Фото: rawpixel
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Мероприятие проходит в рамках отборочной кампании для поступления в российские вузы, главная задача  - рассказать будущим абитуриентам обо всех возможностях и программах, предоставляемых Россотрудничеством в Абхазии в рамках ежегодных квот. В программе примут участие представители Санкт-Петербургского государственного университета, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Южного федерального университета и Челябинского государственного университета.

"Также в мероприятии примут участие деканы экономического и юридического факультетов Абхазского государственного университета. Представители АГУ будут рассказывать о том, какие на данный момент существуют действующие программы, уровни образования и направления. Что касается российских вузов, то в первую очередь мы пытаемся привлекать те, в которых  есть образовательные программы, отсутствующие в Абхазском университете, чтобы у абитуриентов была практическая польза и выбор", - объяснил Кононов.

По словам консультанта Россотрудничества, абитуриентам также расскажут о том, как правильно подготовить документы и заполнить анкеты  для поступления в российские вузы.

"Кроме того, мы планируем рассказать о других информационных продуктах, которые у нас есть. Это, к примеру, электронная библиотека – бесплатный доступ более чем к 500 изданий, плюс программы Школы молодого лидера", - добавил он.

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"Единый день выпускников" проходит в Абхазии второй год. В 2017 году в акции приняли участие более 800 школьников из всех районов Абхазии.

"Абитуриенты очень активно интересуются теми возможностями, которые им готовы предоставить  абхазский и российские вузы. Смотрят, сравнивают все "за" и "против". Также они знакомятся с представителями университетов, получают от них информационные материалы,  брошюры и в дальнейшем пользуются полученными контактами", - отметил Кононов.

27 ноября Россотрудничество проведет встречу с выпускниками Гагрского и Гудаутского районов.

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28 ноября "День выпускников" пройдет  в Гулрыпше и Сухуме,  29 ноября в Ткуарчале и Очамчыре, а 30 ноября Россотрудничество встретится со школьниками Галского района.

 

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