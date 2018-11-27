Президент Абхазии: заключенные будут вовлечены в трудовую деятельность

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября поднимался вопрос строительства в Абхазии нового здания тюрьмы.

"В обществе зачастую поднимают вопрос, связанный с тюрьмой и нахождением там наших граждан, совершивших те или иные преступления. Тема эта обсуждалась уже давно, но буквально сегодня приедут представители Минюста России и начнутся работы по развитию программы, которая позволит нам не просто содержать их, но и решить задачу вовлечения их в трудовой процесс. Не может человек годами сидеть в камере, ничего не делая", - добавил он.

Вовлечение в трудовую деятельность будет полезно для самих заключенных, считает глава государства. По словам Рауля Хаджимба, определено место, где будет построено новое здание тюрьмы.

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"Когда мы впервые подняли эту тему, стоимость предполагаемых работ доходила до одного миллиарда. Я не могу сейчас сказать, сумма будет в один миллиард или больше, но прибывающая сегодня группа людей будет совместно с нашей стороной заниматься этой темой, и хочется верить, что в ближайшее время мы реализуем этот проект", - подчеркнул он.

Президент отметил, что на встрече с Владимиром Путиным также обсуждали тему авиа и морского сообщения между странами.

"Оговорены многие параметры работ морского и авиасообщения с Россией. Могу сказать, что есть определенные действия, которые проводятся по обоим направлениям, говорить обо всех работах пока преждевременно, но могу заверить вас, что они будут реализованы", - подчеркнул глава государства.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

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Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.