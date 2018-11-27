Президент Абхазии: заключенные будут вовлечены в трудовую деятельность

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября поднимался вопрос строительства в Абхазии нового здания тюрьмы.
"В обществе зачастую поднимают вопрос, связанный с тюрьмой и нахождением там наших граждан, совершивших те или иные преступления. Тема эта обсуждалась уже давно, но буквально сегодня приедут представители Минюста России и начнутся работы по развитию программы, которая позволит нам не просто содержать их, но и решить задачу вовлечения их в трудовой процесс. Не может человек годами сидеть в камере, ничего не делая", - добавил он.
Вовлечение в трудовую деятельность будет полезно для самих заключенных, считает глава государства. По словам Рауля Хаджимба, определено место, где будет построено новое здание тюрьмы.
"Когда мы впервые подняли эту тему, стоимость предполагаемых работ доходила до одного миллиарда. Я не могу сейчас сказать, сумма будет в один миллиард или больше, но прибывающая сегодня группа людей будет совместно с нашей стороной заниматься этой темой, и хочется верить, что в ближайшее время мы реализуем этот проект", - подчеркнул он.
Президент отметил, что на встрече с Владимиром Путиным также обсуждали тему авиа и морского сообщения между странами.
"Оговорены многие параметры работ морского и авиасообщения с Россией. Могу сказать, что есть определенные действия, которые проводятся по обоим направлениям, говорить обо всех работах пока преждевременно, но могу заверить вас, что они будут реализованы", - подчеркнул глава государства.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.
Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.
Разговор союзников: кадры встречи президентов России и Абхазии в Сочи>>
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.