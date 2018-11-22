Разговор союзников: кадры встречи президентов России и Абхазии в Сочи

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с президентом Российской Федерации в Сочи в среду 21 ноября.

Российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимба.

"Я очень рад вас видеть. Мы встречались летом этого года. Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, которые, безусловно, носят особый стратегический, союзнический характер", — заявил Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил российского лидера за возможность встретиться и обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений.

"Хочу вам выразить благодарность за возможность вновь встретиться с вами. После наших августовских встреч есть вопросы, которые, наверное, следовало бы нам обсудить. Наши встречи уже стали традиционными, и они свидетельствуют о тех отношениях, которые складываются между нашими государствами", - сказал Хаджимба.

Президент Абхазии также отметил, что работа по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно.

Дипломатические отношения между Абхазией и Россией были установлены 9 сентября 2008 года после официального признания Россией Республики Абхазия 26 августа 2008 года.

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Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы.

Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 24 ноября 2014 года в Сочи. Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и подробно ситуацию в регионе.

15 мая 2015 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Обсуждались перспективы развития взаимодействия России и Абхазии.

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В 2016 году Владимир Путин и Рауль Хаджимба встречались дважды — 18 февраля и 1 декабря. В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы российско-абхазского взаимодействия.

8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.

14 июля 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.

24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.