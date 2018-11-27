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Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

Хаджимба: Россия продолжит оказывать помощь сельскому хозяйству Абхазии

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел брифинг, посвященный встрече с президентом России Владимиром Путиным, во вторник 27 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Россия продолжит оказывать поддержку сельскому хозяйству Абхазии, сказал президент Рауль Хаджимба на брифинге, посвященном прошедшей 21 ноября в Сочи встрече с Владимиром Путиным.

"На встрече с президентом России говорили о сельском хозяйстве. Вы знаете, что в этом году была оказана серьезная помощь, президент России дал соответствующие указания для продолжения оказания поддержки сельскому хозяйству Абхазии", - добавил он.

В ближайшее время руководство Кабмина поедет в Россию для того, чтобы обговорить мероприятия, которые должны быть реализованы.

"Не сомневаюсь, что это будет полезно для нашей страны", - подчеркнул президент.

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

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Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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