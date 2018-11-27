Деловое предложение: ТПП Абхазии и делегация из КНДР обсудили сотрудничество

Какая главная цель приезда делегации из Северной Кореи, что они предложили бизнес-сообществу Абхазии и что может послужить поводом для признания суверенитета республики, читайте в материале корреспондента.

Бадри Есиава, Sputnik

Абхазо-корейское сотрудничество

Немногие об этом знают, но товарооборот между Абхазией и КНДР за 2017 год составил четыре с половиной миллиона рублей, а за первые шесть месяцев 2018 года – 1,5 миллиона рублей, о чем проинформировали на пресс-конференции ТПП Абхазии и делегации из КНДР в Сухуме.

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Пока это небольшая сумма, отметили участники встречи, но в перспективе товарооборот между странами может вырасти в разы, и это, предположили они, может стать хорошим поводом для рассмотрения взаимного признания государственного суверенитета, несмотря на все трудности.

Делегация из КНДР во главе с директором департамента по международным связям Торговой палаты этой республики Чен Ун Хе прибыла в Абхазию с ответным визитом в понедельник 26 ноября. На пресс-конференции в Сухуме гости четко дали понять, что их приезд не носит символический характер - он деловой.

Главная цель визита северокорейцев в Абхазии заключается в обсуждении актуальных вопросов, направленных на развитие дружеских и торгово-экономических взаимоотношений с Абхазией, и презентация экономического потенциала КНДР абхазскому бизнес-сообществу.

Приветствуя гостей, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава рассказала о том, как завязались контакты между республиками.

"В декабре 2017 года на имя Геннадия Гагулия поступило письмо от имени президента Торговой палаты КНДР с предложением об установлении официального сотрудничества между нашими палатами. Еще 7-8 месяцев назад мы и не представляли, что наша встреча состоится так быстро. Уже в августе 2018 года мы совершили первую официальную поездку в столицу КНДР, где подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, посетили ряд предприятий", - отметила Мерцхулава.

Знакомство с КНДР, ее историей и культурой разрушило многие мифы об этой стране, которые распространяются в западных СМИ, сказала она и добавила, что Абхазия и Северная Корея во многом похожи. Обе республики уже на протяжении многих лет борются за свою независимость. День независимости в Северной Корее, как и в Абхазии, отмечается ежегодно в сентябре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия и Иордания заинтересованы во взаимном экономическом сотрудничестве

Северокорейские компании заинтересованы Абхазией, и многие из них рассматривают возможность торгового сотрудничества, подчеркнул директор департамента по международным связям Торговой палаты КНДР Чен Ун Хе. В основном, добавил он, это компании, занимающиеся строительным бизнесом и готовые предоставить республике рабочую силу, а также представители пищевой и текстильной промышленности, логистические компании.

Развитию двустороннего взаимодействия способствует и стабилизация военно-политической обстановки вокруг полуострова, считает Чен Ун Хе.

"Обстановка на корейском полуострове становится мирной и благоприятной. Наша Торговая палата путем сотрудничества с палатами других стран, например, Абхазии хочет расширить и укрепить зону торговых отношений. Планируем использовать разные формы сотрудничества, и число делегаций из Китая, Германии и Нидерландов в Корею увеличивается. Многие компании уже начали вкладывать свой капитал в сферу торговли с нашей страной", - сказал Чен Ун Хе.

Во время рабочего визита ТПП Абхазии в Пхеньян в августе 2018 года, рассказала Тамила Мерцхулава, обсудили возможность создания в Абхазии совместного предприятия по переработке экзотических фруктов. Стороны определили, что целесообразнее всего открыть такое предприятие ближе к границе с Россией, с которой у Абхазии заключено соглашение о беспошлинной торговле товарами, что дает хорошие условия для экспорта.

"Желание есть, и я думаю, что в рамках запланированных официальных встреч у нас будет возможность обсудить этот вопрос, в том числе с руководителями и представителями министерств Абхазии", - сказала президент ТПП Абхазии.

Предложения

В делегацию из КНДР вошли представители текстильной компании "Чоян", внешнеторговой компании "Кымвон" и торгово-технологической корпорации "Тхосон". Каждый из них рассказал о своей продукции и выразил готовность поставлять ее в Абхазию, после логистического анализа и определения наиболее оптимальных путей экспорта. Будь это морской порт или по железной дороге через Россию.

Директор "Чоян" Ким Хе Кен отметила, что и продукция их текстильной компании пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но и за ее пределами.

"Особенность наших изделий – это активный краситель, который получил официальную лицензию в КНДР. Кроме того, мы получаем заказы на изделия ручной работы - различные вышивки, которые востребованы среди туристов и в гостиничном бизнесе", - рассказала Ким Хе Кен.

Внешнеторговая компания "Кымвон" занимается производством двигателей для сельскохозяйственной техники и деталей для них. Ее директор Ли Бон Дэ отметил, что они готовы принимать заказы и поставлять свою продукцию в Абхазию.

"У нас есть некоторые технологические новшества, которые мы хотели бы обсудить с вашим патентным офисом, если у вас такое есть", - обратился к коллегам он.

Чай с целебными свойствами, зубные пасты, в состав которых входят вещества, защищающие от гриппа и ангины – это основная производственная линейка корейской компании "Тхосон", сотрудник которой Ким Ен Квон заявил о готовности поставлять их в Абхазию.

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На пресс-конференции нашлись и те, кто сразу согласился принимать некоторую продукцию из КНДР. Представитель одного из торговых домов Сухума сказал, что их интересуют чай, зубные пасты и текстильная продукция.