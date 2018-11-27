Противоречит Конституции: Хаджимба отменил решение Горсобрания Сухума

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Указ об отмене решения Сухумского Горсобрания о выборах мэра столицы республики путем прямого голосования подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 27 ноября, сообщает пресс-служба Администрации президента республики.

© Sputnik Бадри Есиава Референдум и "незаконное обогащение": что затевается в Горсобрании Сухума

В указе главы государства, в частности, говорится о том, что решение Сухумского городского Собрания от 25 октября 2018 года противоречит Конституции страны и закону "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия".

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, предусматривающий прямые выборы главы Сухума и расширение полномочий депутатов.

9 ноября 2018 года исполняющий обязанности прокурора Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское Собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение о проведении до 10 марта 2019 года референдума об избрании кандидата на должность главы администрации Сухума прямым голосованием граждан, постоянно проживающих в столице, незаконно.

Прокуратура аргументировала свою точку зрения тем, что согласно Конституции Абхазии назначать и освобождать глав исполнительной власти в городах и районах страны может только глава государства по согласованию с Собранием того или иного района республики. Утвержденный мэр подотчетен только президенту и Кабинету Министров.

"Так как на сегодняшний день система назначения глав городов и районов централизованная и едина по всей республике, считает прокуратура, депутатское решение выходит за рамки вопроса местного значения. Более того, надзорная инстанция не видит возможности в проведении референдума местного значения, так как порядок его организации не урегулирован действующим законодательством Абхазии", - заявил Агумава.

Еще одним поводом для несогласия с депутатами столицы стало то, что они возложили на Сухумский избирком обязанность внести в расходную часть городского бюджета затраты на проведение референдума. Такая деятельность, по мнению прокуратуры, не входит в компетенцию этой избирательной комиссии.

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С решением депутатов Сухумского Городского собрания не согласился и глава столицы Абхазии Адгур Харазия, который написал депутатам официальное письмо. В нем, в частности, говорилось, что в связи с отсутствием закона о местном референдуме исполнить решение Сухумского Горсобрания невозможно, и тоже предложил депутатам пересмотреть решение.