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Сбор мандарин

Экспорт цитрусовых из Абхазии превысил прошлогодний объем в три раза

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В пресс-службе сочинской таможни подчеркнули, что вся сельхозпродукция оформляется в приоритетном порядке, так как является скоропортящейся.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Более 3,5 тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии с начала октября через таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни, это почти в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба таможни.

"С начала октября, когда традиционно начинаются поставки мандаринов, должностными лицами поста МАПП "Адлер" оформлено более 3,5 тысячи тонн цитрусовых. В сутки через российско-абхазскую границу проходит около 350 тонн цитрусовых. Только за минувшие выходные таможенники оформили 890 тонн мандаринов. Объем ввозимой цитрусовой продукции в этом году является рекордным за последние два года, он почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года", — сказано в сообщении ведомства.

Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше
© Sputnik / Илона Хварцкия
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В последнее время нагрузка на МАПП "Адлер" существенно выросла, ежедневно через российско-абхазскую границу проходит около 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Республики Абхазия, следует из данных таможни.

Пик сезона цитрусовых ожидается в середине декабря: спрос на мандарины в преддверии новогодних праздников возрастает, в это время Абхазия обычно поставляет до 700 тонн оранжевого груза в сутки.

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В 2017 году почти половину урожая цитрусовых в Абхазии повредил коричнево-мраморный клоп, став настоящим бедствием для республики.

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