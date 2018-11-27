Экспорт цитрусовых из Абхазии превысил прошлогодний объем в три раза

В пресс-службе сочинской таможни подчеркнули, что вся сельхозпродукция оформляется в приоритетном порядке, так как является скоропортящейся.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Более 3,5 тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии с начала октября через таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни, это почти в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба таможни.

"С начала октября, когда традиционно начинаются поставки мандаринов, должностными лицами поста МАПП "Адлер" оформлено более 3,5 тысячи тонн цитрусовых. В сутки через российско-абхазскую границу проходит около 350 тонн цитрусовых. Только за минувшие выходные таможенники оформили 890 тонн мандаринов. Объем ввозимой цитрусовой продукции в этом году является рекордным за последние два года, он почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года", — сказано в сообщении ведомства.

© Sputnik / Илона Хварцкия Дауров об ожидаемом урожае цитрусовых: в два раза больше, чем в прошлом году

В последнее время нагрузка на МАПП "Адлер" существенно выросла, ежедневно через российско-абхазскую границу проходит около 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Республики Абхазия, следует из данных таможни.

Пик сезона цитрусовых ожидается в середине декабря: спрос на мандарины в преддверии новогодних праздников возрастает, в это время Абхазия обычно поставляет до 700 тонн оранжевого груза в сутки.

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В 2017 году почти половину урожая цитрусовых в Абхазии повредил коричнево-мраморный клоп, став настоящим бедствием для республики.