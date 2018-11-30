Судьба зимы в Абхазии: народные приметы не согласны с синоптиками

По словам метеорологов, температура в январе опустится не ниже -10˚С.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Зима в Абхазии ожидается теплой из-за влияния воздушных масс, идущих в страну с юга, сообщила Sputnik главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете Республики Абхазия по экологии и охране природы Лариса Ахба.

"По метеорологическим показателям, к началу декабря на территории Абхазии ожидаются только дожди. Это происходит из-за влияния теплых масс средиземноморского циклона, который формирует погоду в стране. Температура морской воды также опустится не ниже +16˚С, ветер умеренный, от 3 до 9 метров в секунду", - отметила метеоролог.

По словам Ахба, в североевропейской части России господствуют атлантические циклоны, которые несут с собой холодные массы, однако блокирующие циклоны в Абхазии не допускают их влияния в регионе.

"Предположительно, в январе температура опустится не ниже -10˚С,

а максимальная температура составит +17˚С. В феврале также не ожидается похолоданий, однако делать точные прогнозы еще рано", - объяснила специалист.

Народные прогнозы противоречат метеорологическим. По словам метеоролога-любителя Роина Агрба, предстоящая зима в Абхазии будет холодной.

"Одна из народных примет, которая никогда не обманывает, это полевые мыши, белки. Когда они очень активны, когда они стараются не упустить любой шанс, чтобы добыть еду, могут наглым образом и с руки схватить что-либо съедобное, это говорит о долгой зиме. В основном я определяю по мышам, но и кошки очень метеозависимы", - объяснил он.

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Агрба также отметил, что в прошлом году природные показатели не обманули, так как мыши и белки не отличались активностью и доказали – зима была теплой.