"Апсы", абхазские марки и "палитра жизни" Бубновой в Москве

Выставка Варвары Бубновой, открывшаяся в Москве 29 ноября, приняла первых посетителей. Экспозиция состоит из работ японского и абхазского периодов художницы и работ ее сухумского ученика.

Анжелика Бения, Sputnik.

– Меня больше всего вот эта дождевая вещь поразила. Обильное использование воды и мягкие прикосновения кисти. Широкая гамма оттенков. Картина, созданная в такой технике, должна писаться экспромтом. Тонкие материалы не допускают ни малейших исправлений, – делился посетитель выставки, вглядываясь в акварельную работу Бубновой.

Это Волга, не Абхазия

– Работа 1960 года. Это Волга, не Абхазия, – отвечала ему спутница.

Обсуждая единство формы, философское осмысление и эмоциональное звучание, которое передано Бубновой в линиях, штрихах и размывах, посетителям выставки вспомнились отзывы Фазиля Искандера о ее работах:

"Дождь" чмокает под ногами, к "Старому дереву" хочется прислониться щекой, как к небритой щеке деда, от "Магнолий" вот-вот разболится голова, а улицу в Сухуме хочется снова пройти, удивляясь, что столько раз по ней ходил, а этого не заметил".

- От Красного моста вверх если идти, там интеллигентные дома с двориками. Девочка эта из старых сухумчан.

- Тот Сухум, которого уже нет. Такой абхазо-армяно-грузинский букет был, – беседовали посетители.

К ним подошла ведущая.

– Вы добавили нам на выставку материал. Вы хотели нам по этому поводу что-то сказать? – спросила она, готовясь записывать новые имена выступающих в блокнот.

- Павел Васильевич Флоренский. Академик Академии наук, нет, не РФ, а РА – Республика Абхазия, - быстро попраил Флоренский.

– Любимое звание, – уточнила его спутница.

– Такое почетное звание? – удивилась ведущая. - Между прочим, у нас из республики была министр культуры Арсалия. Мы с ней общались по поводу возможного музея Бубновой. Эта тема нам близка.

Ведущая записала и убежала к другим гостям.

Павел Флоренский — доктор геолого-минералогических наук, академик РАН, почетный академик Академии наук Абхазии, член Союза писателей России. Флоренский — автор, соавтор и составитель 300 научных работ, десяти монографий, среди которых и "Белая книга Абхазии" (1993).

© Sputnik / Выставка Варвары Бубновой открылась в Москве

Не растворились

"Чаще встречаются примеры, когда представитель одной культуры, оказываясь в новой, растворяется. Редкий случай, когда он остается предан своей стране и культуре и несет все это в новую. К примеру, Искандер. Он вошел в русскую культуру как абхаз. Он осчастливил многими неологизмами, просто переводя элементарные выражения на русский язык: "мы стали совсем как плохие", "мы живем в глубине времени" и так далее. Думаю, когда абхазы пытаются его перевести на свой язык, он становится обычным, а в русской литературе он уникален. Так и Бубновы несли Россию, самое лучшее - "Серебряный век", в Японию", – сказал Флоренский.

Отметив, что выступает на открытии выставки как абхаз, Павел Васильевич сообщил, что добавил в экспозицию копию марки Абхазии 1995 года, посвященной Варваре Бубновой.

На марке изображены автопортрет молодой художницы и ее акварельная работа "Ворота в синтоистский храм" 1940 года.

"У абхазов нет слова "покойник", есть "аԥсы" - "душа". Если переводить дословно, в Абхазии осталась душа Бубновой, а мы скажем, что оставили прах, память и так далее. Абхазы отблагодарили Бубнову, увековечив ее в марках. Причем с присущим им "цирлих-манирлих" – издали не ту Бубнову, которую они знали, которая жила у них, а совсем молодую красивую девушку", – добавил Павел Флоренский.

Спутница Флоренского филолог Татьяна Шутова – кавалер ордена Леона, майор Абхазской армии, военный корреспондент ряда московских газет во время войны в Абхазии.

"Не первая выставка, но на ней много новелл – нового, чего мы раньше не видели. Каждая крупица о жизни, творчестве, присутствии – это пополнение и придание новой энергии. Она хотела вернуться душой в Сухум. Это и доказывает ее большую любовь. Я русская, но для меня Абхазия родная, любимая, за которую я готова отдать жизнь. Думаю, что и сестры Бубновы так же любили Абхазию и выражали себя и свою любовь к республике творчеством", – отметила Шутова.

© Sputnik Сухумский и японский периоды Бубновой представят в Сухуме

Среди 30 работ из трех коллекций две работы Александра Лозового, ученика Варвары Бубновой. Первая работа "Осенние склоны холмов" (монотипия, коллаж 2011 года), вторая – "Где сходятся дороги", работа 2012 года. Лозового на выставке не было. По словам одного из организаторов выставки Шазины Агрба, "сейчас никакой выставкой его в Москву не заманить", он уехал в Абхазию.

"Маленькая, хрупкая и ясноглазая. В детстве я любила гулять по Сухумской набережной одна. Помню, как я встречала ее. Проходила мимо, оборачиваюсь, она обязательно повернется вслед. Мне казалось, что это какая-то просветленная дама. Она была удивительной. Она готовила суши, это в какие времена... Японцы навещали ее в Сухуме. Сочетание аристократизма с удивительной скромностью, энциклопедической образованностью и уважения к простому человеку, чего мне, как воздуха, не хватает сегодня",– сказала владелица галереи "ШАЗИНА" Шазина Агрба.

"Абхазский домик", "Эшера" и другие работы Бубновой выставили в Сухуме>>

Бубнова не стала авангардисткой в привычном понимании этого слова, а осталась в искусстве XX века художником, показавшим на практике рождение не механически модного, а настоящего высокого искусства, отметила искусствовед Инна Соловьева.

Голос Бубновой

"Когда мы говорим "супрематизм", "футуризм", мы представляем все, что несли с собой эти течения – громкое, кричащее. Варвара Дмитриевна все это переварила. Он сумела гармонично, по-женски эмоционально переработать все лучшее, что было в японской графике, японской гравюре и создать абсолютно свое, новое, раскованное, тихое и настоящее. Она открыла Японии великую русскую культуру. Когда она была в Абхазии, она продолжала напитываться и отдавать. Ее творчество не крикливое, не кричащее, не для всех. Будут проходить годы, а мы с вами будем гордиться, что был такой художник с собственным голосом, интонацией, характером, которая прославляла Россию", – сказала искусствовед.

© Sputnik / Выставка Варвары Бубновой открылась в Москве

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин напомнил, что эта выставка живописи Бубновой третья в Доме русского зарубежья. Первая проходила в 1996 году и была одной из первых выставок Дома. Вторая выставка "Варвара Бубнова. Палитра жизни. Россия, Япония, Абхазия" была организована в 2011 году. Тогда впервые были представлены картины Бубновой, о судьбе которых не было известно много лет.

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