Гопия об итогах "Итабуп Аиааиразы": сможем помочь 10 семьям ветеранов

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. За шесть месяцев акция благотворительной общественной организации "Киараз" "Итабуп Аиааиразы" собрала более одного миллиона рублей, рассказала руководитель акции Тамила Соломко на пресс-конференции Sputnik, посвященной итогам благотворительной кампании.

По словам директора благотворительного фонда Каммы Гопия, основной целью акции была материальная помощь семьям ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

"Однако с помощью акции мы также хотели привлечь внимание общественности к проблемам ветеранов Отечественной войны. Это люди, которые по состоянию здоровья не имеют возможности полноценно работать. Их семьи в основном являются многодетными, и на них мало обращают внимания", - добавила директор фонда.

За шесть месяцев организаторы провели ряд мероприятий с привлечением представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, а также провели флешмобы и акции в социальных сетях. Каждый месяц для сбора средств "Киараз" организовывал по одному мероприятию. Всего в акции приняли участие около 200 предприятий.

"К примеру, в апреле мы организовали благотворительный показ фильма, на котором собрали больше 35 тысяч, в мае в Абхазском драматическом театре был показан спектакль, который собрал больше 200 тысяч, а также мы провели марафоны среди гостиниц, и 30 сентября запустили среди ресторанов акцию "Благотворительный ужин". Часть полученных владельцами средств направилась на помощь ветеранам", - рассказала Соломко.

Соломко о благотворительной акции фонда "Киараз": смогли помочь ветеранам Абхазии>>

Полученные средства будут направлены на улучшение жилищных условий десяти семей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, на приобретение техники, мебели и ремонт жилья. По словам Гопия, в помощь каждой семье будет выделено 100 тысяч рублей.