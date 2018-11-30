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Соломко о благотворительной акции фонда "Киараз": смогли помочь ветеранам Абхазии

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О результатах общественной кампании "Итабуп Аиааиразы" благотворительной организации "Киараз" на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала руководитель кампании "Итабуп Аиааиразы" Тамила Соломко.

"Я очень долго думала, успешно ли прошла деятельность кампании. Когда мы ходили и снимали закрытый показ, общались отдельно с ветеранами, мы спрашивали, чего они ждут от этой кампании, что бы они хотели получить. Кто-то отвечал, что хочет диван, другой говорил, что кухню, а кто-то - ванную комнату. Все эти нужды общественная кампания реализовать может. Тем самым мы можем сказать, что то, чего от нас ждали ветераны, мы им дать сможем. Я довольна тем, что каждый, к кому мы обращались, шел на контакт, каждый вкладывался по мере своих возможностей ", - сказала Соломко в пресс-центре Sputnik Абхазия. 

Полную версию интервью читайте в материале Sputnik Абхазия.

Общественная кампания "Итабуп Аиааиразы" ("Спасибо за победу" - абх), инициированная благотворительной общественной организацией "Киараз", проходила семь месяцев и была приурочена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.



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