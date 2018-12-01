Исследование абхазского онколога вошло в пятерку лучших работ России

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. На XXII Российском Онкологическом конгрессе, проходившем в Москве, была представлена работа по исследованию способов излечения редких опухолей желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью радио Sputnik онколог-химиотерапевт Национального онкологического центра Абхазии Сария Адлейба.

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Всего в конгрессе было представлено 400 исследовательских работ, посвященных различным видам онкологии. По решению организаторов мероприятия, в конце было выбрано 5 лучших работ.

Работа абхазского онколога была посвящена способу лечения злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Предложенный Адлейба метод заключался в использовании препарата иматиниб, который раньше применялся исключительно в гематологии. По словам врача, препарат уже применялся на различных пациентах и обладал положительным эффектом.

"Пациенту предлагается специальный препарат и проверяется, как через месяц он накапливается в крови. Если он хорошо накопился, значит ,будет хороший эффект, если плохо, то необходимо повысить дозу препарата. Когда мы повышали дозу препарата, то достигали эффекта и добивались исчезновения очагов. У нас есть интересная пациентка, которая наблюдается с 2011 года, у нее рак желудка с метастазами в печени и по сей день она жива, ведет обычный образ жизни и принимает препарат под нашим контролем", - рассказала онколог.

По словам Адлейба, рак желудочно-кишечного тракта одно из самых опасных заболеваний, так как методы его излечения еще не полностью изучены. Главная проблема – несвоевременная диагностика. Однако, в мировой практике уже существуют способы борьбы с заболеванием.

"К примеру, в Японии была очень высокая заболеваемость рака желудка, из-за большого количества употребляемой сырой пищи и соответственно высокая смертность. Тогда они обязали всех сотрудников государственных учреждений проходить гастроскопию на обязательной основе. Таким образом, в Японии практически в два раза снизили смертность", - сказала Адлейба.

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В ходе семинаров онкологи из России также представили доклад на тему исследования противорвотных препаратов.

"И это очень актуальная тема, потому что после прохождения химиотерапии наши пациенты очень сильно мучаются от последствий. Также были представлены разные работы по изучению рака молочной железы, его разновидностях. В основном, все 5 работ, которые были выделены, были с практической значимостью. Нам, конечно же, очень приятно, что весомые специалисты-онкологи оценили нашу работу, возможно, что-то из этого мы сможем воплотить в жизнь", - отметила Адлейба.

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Российский онкологический Конгресс проводится Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н.Н. Блохина и Российским обществом клинической онкологии под эгидой Ассоциации онкологов России. На XXII конгрессе выступили ведущие специалисты России и Европы, которые в своих докладах рассмотрели современные аспекты диагностики и лечения злокачественных опухолей.