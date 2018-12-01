Берегите нервы: врач-невролог рассказала о самых частых заболеваниях

Врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба в Международный день невролога на радио Sputnik рассказала о связи между заболеваниями нервной системы и внутренних органов человека.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Как в целом по Республике, так и во всем мире преобладают сосудистые заболевания – это хроническая ишемия головного мозга и инсульты, сказала в интервью на радио Sputnik врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба.

"Помимо этого мы очень часто встречаемся с болевыми синдромами, очень высока обращаемость пациентов с тем или иным болевым синдромом и чаще всего это заболевание позвоночника, остеохондроз, головные боли, хотелось бы особо выделить высокую частоту обращений с неврозами. Невроз это функциональное нарушение нервной системы вызванное психогенным фактором", - добавила она.

Врач-невролог подчеркнула, что люди очень часто испытывают стрессы, эмоциональные потрясения и это выливается в большую медицинскую и социальную проблему потому, что нарушается качество жизни и трудоспособность больного на длительный период.

"Народная шутка о том, что все болезни от нервов в неврологии в медицине именуется как психосоматика. Это обоснованное состояние, так как в организме все системы взаимодействуют. Дисфункция нервной системы оказывает самое неблагоприятное влияние на другие внутренние органы", - рассказала Иванба.

При неврологии возникают такие болезни как стрессовая язва, стрессовая гипергликемия, сообщила врач.

"Все это начинается с дисфункции нервной системы и порождает патологию других органов. Так как нарушается в первую очередь ее регуляторное влияния на остальные органы. В целом нервная система оказывает очень существенное влияние, она играет большую роль в функционировании организма в целом", - подчеркнула Иванба.

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При этом она заметила, что нельзя сказать, что психологические проблемы человека обязательно приведут к нервным заболеваниям.

"Но в то же время не стоит забывать, что есть и обратная связь то есть болезни внутренних органов могут вызвать нарушения функций нервной системы", - говорит врач-невролог.

Иванба сказала, что есть разные типы нервной системы. "На один и тот же стрессовый фактор разные люди отреагируют по разному, потому что у них тип нервной системы отличается", - рассказала она.

Нара Иванба рассказала, какие методы используют абхазские врачи для определения различных заболеваний нервной системы.

"На сегодняшний день в нашем арсенале довольно широкий спектр методов диагностики неврологических заболеваний и в первую очередь упомяну о томографии. У нас сейчас есть возможность отправлять пациентов на магнитно-резонансную и компьютерную томографию", - подчеркнула специалист.

Помимо этого, добавила она, существуют современные высококлассные лаборатории, которые облегчает работу по установке и подтверждению диагноза.

Электронейромиография позволяет определить проходимость нервного импульса по нервным окончаниям. В зависимости от результата, можно сделать вывод страдает ли изолированный нерв, либо поломка выше - на уровне спинного мозга и каков характер патологических изменений", - сообщила она.

В Республиканской больнице неврологическая служба представлена амбулаторно-поликлиническим приемом в условиях консультативной поликлиники при больнице и стационаром, отметила Иванба.

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"Стационарных пациентов мы размещаем в отделении нейрохирургии. В республике также функционирует неврологическое отделение на уровне Сухумской городской клинической больницы. Неврологи практикуют в государственных поликлиниках, в частных мед центрах. Говорить о нехватке кадров сейчас не приходится на мой взгляд", - сказала она.

При этом, она отметила, что в больнице нет специализированного неврологического отделения.

"Мы неврологи в условиях отделения практикуем, госпитализируем пациентов, консультируем поликлиники, но круглосуточного наблюдения не ведем, так как дежурного невролога нет и отделения тоже. Если бы функционировало специализированное отделение, то это позволило бы нам повысить уровень оказываемых пациентам услуг", - посетовала врач.

Нара Иванба призвала пациентов своевременно обращаться к врачу, так как организм обязательно сигнализирует о имеющихся проблемах.

"Это может быть боль. К сожалению, пациенты зачастую обращаются отсрочено, когда уже наступает хронизация не только болевого синдрома, но и всех остальных. Боль приглушают, не торопятся, тем самым усложняя ситуацию и себе и врачу. Повышают затраты на медикаментозное лечение. Помимо болевых синдромов нужно обратить внимание на шум в ушах и головокружение", - подчеркнула Иванба.

Международный день невролога ежегодно отмечается 1 декабря во многих странах мира. Неврология - один из самых важных разделов современной медицины. Как свидетельствует медицинская статистика, сотни миллионов людей в мире страдают неврологическими нарушениями.