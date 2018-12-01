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Красная лента — символ борьбы со СПИДом

Нателла Топурия: в Абхазии не растет количество ВИЧ-инфицированных

© AFP 2018 / YASUYOSHI CHIBA
В Абхазии
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Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия рассказала в эфире радио Sputnik о масштабах заболевания в Абхазии.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Общее количество ВИЧ-инфицированных с начала 2000-х годов в Абхазии более 1600 человек, сказала в интервью Sputnik главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия. 

© Sputnik /
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"Среди них есть дети, среди больных СПИДом больше мужчин, но и женщин не мало. Наш центр работает с 2001 года, ситуация с заболеванием фиксируется и у нас есть задокументированные данные о масштабах заболеваемости ", - добавила Топурия.

Согласно статистике в течение последних пять лет, количество ВИЧ-инфицированных, которые впервые узнали о своем диагнозе, выросло не значительно.

"То есть у нас нет роста, то есть количество больных варьируется плюс-минус 10 человек, можно сказать, что у нас прямая линия. Люди стали более информированы, помимо этого, у нас госучреждения должны обязательно сдавать анализы, когда поступают на службу, это тоже помогает выявлению", - рассказала Нателла Топурия.

Она отметила, что с 2008 года в Абхазии ВИЧ-инфицированные получают терапию.

"Это своего рода профилактика передачи. Те пациенты, которые пьют препараты у них вирус в крови доходит до нуля, то есть тем самым они не могут передать вирус другим людям, это тоже своего рода профилактика передачи. Те кто узнал о своем диагнозе сразу получают терапию, с ними работают врачи психологи, объясняют насколько важно пить препараты, что нельзя их пропускать", - говорит Топурия.

Для того, чтобы инфицированные не распространяли болезнь очень важно сразу начать лечение препаратами, подчеркнула врач.

Лаборатория
© Фото: Louis Reed
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"Если мы своевременно выявим ВИЧ, то начинаем медикаментозное лечение. На сегодняшний день от ВИЧ-инфекции не умирают люди, которые принимают терапию живут, 10, 15 и 20 лет. То есть если своевременно начнешь терапию, то человек будет продолжать жить дальше, при этом не будет распространять болезнь", - отметила она.

АРВ терапия предоставляется пациентам бесплатно, так как она дорогостоящая пояснила Нателла Топурия.

"За последние два года у нас снизилась смертность от ВИЧ, наши доктора постоянно ездят на повышение квалификации, мы знаем, как помочь больным", - сказала врач.

Полного излечение от ВИЧ-инфекции не происходит, но врачи могут проводить контроль над заболеванием, подчеркнула Топурия.

"То есть человек пожизненно пьет препараты, и вирус в его крови находится под контролем. У тех кто пьет препараты вируса в крови настолько мало, что он даже аппаратурой не определяется. Мы стараемся доносить до пациентов, что с поставленным диагнозом они могут жить, регулярно проходя курс терапии", - отметила врач.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).

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СПИД – сидром приобретенного иммунодефицита - тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

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