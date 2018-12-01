Нателла Топурия: в Абхазии не растет количество ВИЧ-инфицированных

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия рассказала в эфире радио Sputnik о масштабах заболевания в Абхазии.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Общее количество ВИЧ-инфицированных с начала 2000-х годов в Абхазии более 1600 человек, сказала в интервью Sputnik главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия.

"Среди них есть дети, среди больных СПИДом больше мужчин, но и женщин не мало. Наш центр работает с 2001 года, ситуация с заболеванием фиксируется и у нас есть задокументированные данные о масштабах заболеваемости ", - добавила Топурия.

Согласно статистике в течение последних пять лет, количество ВИЧ-инфицированных, которые впервые узнали о своем диагнозе, выросло не значительно.

"То есть у нас нет роста, то есть количество больных варьируется плюс-минус 10 человек, можно сказать, что у нас прямая линия. Люди стали более информированы, помимо этого, у нас госучреждения должны обязательно сдавать анализы, когда поступают на службу, это тоже помогает выявлению", - рассказала Нателла Топурия.

Она отметила, что с 2008 года в Абхазии ВИЧ-инфицированные получают терапию.

"Это своего рода профилактика передачи. Те пациенты, которые пьют препараты у них вирус в крови доходит до нуля, то есть тем самым они не могут передать вирус другим людям, это тоже своего рода профилактика передачи. Те кто узнал о своем диагнозе сразу получают терапию, с ними работают врачи психологи, объясняют насколько важно пить препараты, что нельзя их пропускать", - говорит Топурия.

Для того, чтобы инфицированные не распространяли болезнь очень важно сразу начать лечение препаратами, подчеркнула врач.

"Если мы своевременно выявим ВИЧ, то начинаем медикаментозное лечение. На сегодняшний день от ВИЧ-инфекции не умирают люди, которые принимают терапию живут, 10, 15 и 20 лет. То есть если своевременно начнешь терапию, то человек будет продолжать жить дальше, при этом не будет распространять болезнь", - отметила она.

АРВ терапия предоставляется пациентам бесплатно, так как она дорогостоящая пояснила Нателла Топурия.

"За последние два года у нас снизилась смертность от ВИЧ, наши доктора постоянно ездят на повышение квалификации, мы знаем, как помочь больным", - сказала врач.

Полного излечение от ВИЧ-инфекции не происходит, но врачи могут проводить контроль над заболеванием, подчеркнула Топурия.

"То есть человек пожизненно пьет препараты, и вирус в его крови находится под контролем. У тех кто пьет препараты вируса в крови настолько мало, что он даже аппаратурой не определяется. Мы стараемся доносить до пациентов, что с поставленным диагнозом они могут жить, регулярно проходя курс терапии", - отметила врач.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).

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СПИД – сидром приобретенного иммунодефицита - тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.