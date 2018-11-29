Топурия об акции по диагностике СПИДа в Сухуме: абсолютно конфиденциально

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД 30 ноября проведет акцию по бесплатной экспресс-диагностике на различные инфекционные заболевания, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия.

"Будет стоять машина-лаборатория, где можно будет обследоваться бесплатно на ВИЧ, на гепатит В и С, сифилис экспресс-методом, то есть в течение 20 минут ответы будут даны человеку на руки. Это анонимно, конфиденциально, когда человек зайдет в машину, ему будет дана информация о том, что за заболевания, какие пути передачи у них могут быть. Человек будет полностью информирован. Когда будет готов ответ, ему будет объяснено, что значит "обнаружено" и "не обнаружено", - сказала Топурия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).

СПИД – сидром приобретенного иммунодефицита - тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Акция по бесплатной экспресс-диагностике СПИДа и гепатита пройдет в Сухуме