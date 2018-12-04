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Полис ОМС

Соглашение об ОМС подписали минздравы Абхазии и Краснодарского края

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ было подписано на встрече президентов Абхазии и России летом 2017 года.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Подписание соглашения о предоставлении медицинской помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России состоялось в понедельник 3 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

"В присутствии министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой состоялось подписание соглашения "О порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, в медицинских организациях России". Подписи под документом поставили министры здравоохранения Краснодарского края и Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".

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В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

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© Sputnik Леон Гуния
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