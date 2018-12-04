Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду синтетического наркотика

Обвинительный приговор вынесен в отношении гражданина Абхазии, задержанного в октябре за перевоз наркотиков через государственную границу.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Адлерский районный суд приговорил 32-летнего гражданина Абхазии к пяти годам в колонии общего режима за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотического вещества N-метилэфедрона общей массой 0,65 грамма, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Контрабандист был задержан при переходе росийско-абхазской границы в середине октября.

© Sputnik / Олег Золото Тайник в зажигалке: гражданин Абхазии пытался попасть с наркотиком в Россию

Уроженец Республики Абхазия пытался провезти сильнодействующий синтетический наркотик в корпусе зажигалки. Из незамысловатого тайника специалисты извлекли два пакетика с кристаллообразным веществом белого и голубого цвета.

Находка была изъята и передана на экспертизу в лабораторию экспертно-криминалистического отдела МВД Сочи, которая подтвердила, что в свертке действительно находился наркотик N-метилэфедрон.

Материалы были переданы следователям УВД по городу Сочи. За попытку контрабандного перемещения наркотического средства через государственную границу в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело.

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В ноябре Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор.