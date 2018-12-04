17:09 04 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.45
  • EUR75.66
Поиск

Статья о монете "Абхазская сотня" опубликована в английском журнале "Coin News"

© Sputnik /
В Абхазии
Получить короткую ссылку
95 0 0

Монета "Абхазская сотня" номиналом 100 апсаров, посвященная столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе "Абхазской сотни" Черкесского полка, была выпущена Нацбанком Абхазии в ноябре 2018 года.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Статья о монете "Абхазская сотня" опубликована в британском нумизматическом журнале "Coin News", рассказала корреспонденту Sputnik начальник службы внешних связей Нацбанка республики Лиана Агрба

"Нам показалось целесообразным опубликовать статью о монете "Абхазская сотня", посвященной  столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе "Абхазской сотни" Черкесского полка, в британском журнале "Coin News", так как окончание Первой мировой войны было широко отмечено эмиссиями памятных монет в Великобритании и в странах Британского содружества. В этих странах к теме Первой мировой войны проявляют повышенное внимание", - отметила Агрба.

Нумизматическая выставка Hong Kong International Numismatic Faire
© Фото : предоставлено: Лианой Агрба
Абхазия в Азии: Нацбанк представил коллекцию монет на выставке в Гонконге
Она добавила, что редакторов иностранного журнала сразу заинтересовала статья Нацбанка Абхазии, так как в ней содержится информация не только о самой монете, но и об участии воинов из Абхазии в Первой мировой войне.

Памятная монета "Абхазская сотня" номиналом 100 апсаров была выпущена Национальным банком республики в октябре 2018 года ограниченным тиражом в 100 единиц. Их можно приобрести в коммерческих банках страны.

Агрба о монете "Абхазская сотня": Нацбанк Абхазии исправил историческую несправедливость>>

Нумизматический журнал "Coin News" издается с 1983 года и относится к крупнейшему издательству Великобритании "Token Publishing". Тираж этого журнала восемь тысяч экземпляров.

© Фото : предоставлено Нацбанком Абхазии
Журнал "Coins"


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Желтая карточка, архивное фото
    Неприятный осадок

    В Белфасте остались очень недовольны латвийскими футбольными судьями, которые работали на матче чемпионата Северной Ирландии.

  • Лидер партии Союз крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, архивное фото
    "Денег не будет"

    Лидер правящей партии Литвы заявил, что власти не выделят из бюджета дополнительные средства на зарплаты для учителей.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Возможность и перспектива

    Молдова впервые примет участие в качестве наблюдателя в заседании высшего совета ЕАЭС, которое состоится в Санкт-Петербурге.

  • Тоджиксодиротбанк. Архивное фото
    Миллионы с Востока

    Контрольный пакет акций крупнейшего таджикского банка может перейти китайскому инвестору.

  • Молоток
    Довербовался

    Бухарский суд приговорил узбекистанца к пяти годам лишения свободы за вербовку в ряды террористических организаций, воюющих в Сирии.

  • Ручки партии EKRE
    Необдуманный отказ

    Эстонские консерваторы проигнорировали призыв главы правительства не привязывать украинский вопрос к теме ратификации пограничного договора с Россией.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не рокот космодрома: миссия на МКС стартовала с Байконура
Смартфоны, лего и куклы: абхазские дети рассказали, чего ждут от Деда Мороза
Смартфоны, лего и куклы: абхазские дети рассказали, чего ждут от Деда Мороза
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia