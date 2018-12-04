Статья о монете "Абхазская сотня" опубликована в английском журнале "Coin News"

Монета "Абхазская сотня" номиналом 100 апсаров, посвященная столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе "Абхазской сотни" Черкесского полка, была выпущена Нацбанком Абхазии в ноябре 2018 года.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Статья о монете "Абхазская сотня" опубликована в британском нумизматическом журнале "Coin News", рассказала корреспонденту Sputnik начальник службы внешних связей Нацбанка республики Лиана Агрба

"Нам показалось целесообразным опубликовать статью о монете "Абхазская сотня", посвященной столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе "Абхазской сотни" Черкесского полка, в британском журнале "Coin News", так как окончание Первой мировой войны было широко отмечено эмиссиями памятных монет в Великобритании и в странах Британского содружества. В этих странах к теме Первой мировой войны проявляют повышенное внимание", - отметила Агрба.

© Фото : предоставлено: Лианой Агрба Абхазия в Азии: Нацбанк представил коллекцию монет на выставке в Гонконге

Она добавила, что редакторов иностранного журнала сразу заинтересовала статья Нацбанка Абхазии, так как в ней содержится информация не только о самой монете, но и об участии воинов из Абхазии в Первой мировой войне.

Памятная монета "Абхазская сотня" номиналом 100 апсаров была выпущена Национальным банком республики в октябре 2018 года ограниченным тиражом в 100 единиц. Их можно приобрести в коммерческих банках страны.

Агрба о монете "Абхазская сотня": Нацбанк Абхазии исправил историческую несправедливость>>

Нумизматический журнал "Coin News" издается с 1983 года и относится к крупнейшему издательству Великобритании "Token Publishing". Тираж этого журнала восемь тысяч экземпляров.