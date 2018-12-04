Басария о криптофермах: создают дополнительную нагрузку на наши сети

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фермы по майнингу ("выработке" цифровых денег на компьютерах – ред.) крипотовалют создают дополнительную нагрузку на сети и подстанции республики, которые и так перегружены, сказал гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на встрече с президентом Раулем Хаджимба.

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"Получается, возникает риск, что мы не можем довести электроэнергию до нашего обычного потребителя в случае похолодания", - добавил Басария.

Фермы по майнингу появляются в большей степени на территориях старых заводов, которые не функционируют или работают частично, отметил гендиректор "Черноморэнерго".

Аслан Басария выразил надежду на то, что появится правовой документ, который будет регулировать данную сферу и даст возможность в первую очередь решать социальные проблемы – доставку электроэнергии до обычного потребителя.

Президент отметил, что майнинг криптовалют так или иначе осуществляется в стране и сказывается на работе энергосистемы.

"Хочу заметить, что тема незаконного потребления электроэнергии будет обсуждаться на отдельном совещании, в том числе будет обсуждаться выработка соответствующей нормативной базы, которая позволила бы выйти из достаточно неприятной ситуации", - подчеркнул глава государства.

На встрече президент поинтересовался, какие работы проведены "Черноморэнерго" в 2018 году, и что реализовано по линии Инвестпрограммы.

"По вашему поручению в 2015 году "Черноморэнерго" попало в рамки реализации Инвестпрограммы, и сумма инвестиций на данный момент составила порядка 730 миллионов рублей. Все мероприятия по программе реализованы. Это замена силового оборудования на семи подстанциях 220 и 110 киловольт, на подстанции "Гагра-1" была проведена полная реконструкция, по сути, строительство новой подстанции", - рассказал Аслан Басария.

Как отметил, руководитель "Черноморэнерго", последнее мероприятие, которое должно быть реализовано до конца этого года, - это приобретение специальной техники.

"В рамках реализации этих процессов мы подготовили каталог по реализованным мероприятиям с расценками, цифрами и фотоматериалом", - подчеркнул Басария.

РУП "Черноморэнерго" также осуществило в пяти из семи районов все мероприятия, связанные с распределительными сетями еще до 2018 года, добавил Басария.

Предприятие проводит мероприятие по замене силового оборудования на подстанциях, параллельно идут текущие работы.

"Если брать 2018 год, то из 41 подстанции у нас порядка 18 трансформаторов высокого напряжения в 220 киловольт были отремонтированы, что касается трансформаторов более низкого напряжения, 137 также были отремонтированы", - сказал Басария.

Помимо этого, за последние десять месяцев "Черноморэнерго" заменило около ста километров проводов различного сечения, сообщил он.

"Естественно идут текущие ремонты, расчистка трасс", - рассказал Басария. В этом году было расчищено порядка 500 километров.

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По словам Аслана Басария, "Черноморэнерго" подготовилось к зиме, насколько это было возможно с учетом того, что в республике довольно сложная ситуация в энергосистеме.

Рауль Хаджимба также поинтересовался уровнем воды на плотине ИнгурГЭС, этот вопрос волнует население республики.

"Мы с вами проговаривали этот вопрос, контроль должен быть жесткий. Я понимаю, что это будет зависеть от ситуации, которая сложится в зимний период, но будем надеяться на то, что общие меры будут способствовать тому, чтобы положение с уровнем воды было стабильным", - подчеркнул Хаджимба.

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В ответ Аслан Басария проинформировал, что сегодня уровень воды в Джварском водохранилище составляет около 486 метров, приток воды – 70 кубов.

"Это достаточно хорошие показатели, но это связано с количеством потребленной электроэнергии на территории Абхазии зимой. Как вам известно, почти 100% выработки ИнгурГЭС и перепадной ГЭС в зимний период получает Абхазия, и зачастую воды не хватает на покрытие нужд. Бесспорно, это зависит от погодных условий и от экономии электроэнергии", - заявил гендиректор "Черноморэнерго".

"Черноморэнерго" надеется на помощь президента и правительства в случае возникновения необходимости осуществления перетока электроэнергии из России, заключил Аслан Басария.