Руслан Джопуа о Битове: большой писатель и грандиозная личность

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Андрей Битов был не только талантливым писателем, но мудрым и порядочным человеком, рассказал в интервью радио Sputnik друг писателя Руслан Джопуа.

Впервые с писателем Джопуа познакомился в 1981 году. По его словам, именно творчество российского писателя послужило поводом для знакомства.

"В разговоре с моим другом, писателем Алексеем Гогуа я немного ругал русскую литературу и сказал, что кроме Фазиля Искандера, в ней никого нет. Тогда он у меня спросил, читал ли я произведения Андрея Битова. Я не то что не читал, но даже не слышал о нем. Мне дали почитать книгу "Уроки Армении", и я был в восторге от нее. Это гениальная вещь", - рассказал Джопуа.

Недолго думая, Джопуа решил лично познакомиться с писателем, и летом 1981 года Битова пригласили погостить в Абхазии. Согласно всем канонам абхазского гостеприимства, постмодерниста познакомили с культурой и историей страны и даже провели экскурсию по абхазским селам.

"Самое сильное впечатление на него произвела деревня Тамыш, где также находился дом его близкого друга, абхазского писателя Даура Зантария. Он даже хотел приобрести там землю", - добавил Джопуа.

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Построить дом в Тамыше так и не удалось, но именно там был закончен один из романов писателя "Ожидания обезьян". По словам Джопуа, в нем четко прослеживаются эпизоды, связанные как с личностью Даура Зантария, так и с Абхазией в целом.

"Битов поддерживал народ Абхазии и во время Отечественной войны. Несмотря на то, что у него было много друзей и в Грузии, он написал письмо в поддержку Абхазии. За это Владислав Ардзинба был ему очень сильно благодарен и каждый раз просил меня приглашать его в Абхазию чаще", - добавил он.

После войны писателю так и не удалось снова вернуться в Абхазию. Плотный график, лекции в странах Европы не оставляли постмодернисту свободного времени. Но и вдали от Абхазии писатель сумел не просто запомниться, но и стать настоящим другом и примером для подражания для абхазских коллег.

"Он был для меня не только другом, но и духовным отцом. Я считаю, что это одна из самых грандиозных личностей, которые я встречал. Андрей по уму и порядочности, смелости и мудрости был уникальным. Таких людей можно по пальцам пересчитать. Редко бывает, что большой писатель был бы еще грандиозным человеком. У него была сложная жизнь, во времена СССР его не особенно печатали, и власти не особо любили, но он себя всегда вел мудро. Для нас он был примером сдержанности и взвешенности", - добавил Джопуа.

Российский писатель-постмодернист Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. В 1962 году писатель окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института. В студенческие годы входил в поэтическую студию при университете, где начал писать первые стихи и короткие рассказы.

Первые короткие рассказы Битова " Бабушкина пиала", "Фиг" и "Иностранный язык" были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. В 1963 году вышел первый сборник его рассказов "Большой шар", а уже в 1965 году его приняли в Союз писателей СССР.

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В 1978 году Битов стал одним из составителей самиздатовского альманаха "Метрополь". Суть проекта заключалась в том, чтобы разместить в сборнике неподцензурных текстов произведения, отклоненные советскими издательствами.

В 1990-е годы входил в состав Комиссии по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства при президенте России. Являлся председателем совета Новой Пушкинской премии, членом жюри национальной литературной премии "Большая книга".

В 1987 году Андрей Битов был награжден орденами "Знак Почета", в 1993 году французским орденом Искусств и литературы, а в 1999 году армянской медалью Мовсеса Хоренаци. В 2014 году писатель стал лауреатом премии правительства РФ в области культуры.

Битов был почетным гражданином Еревана и почетным доктором Ереванского государственного университета.

Произведения Андрея Битова переведены на английский, немецкий, французский, чешский, сербский, румынский, норвежский языки, а о его творчестве вышло несколько книг и документальных фильмов.

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Последний роман Битова "Преподаватель симметрии" вышел в 2008 году.