Проверить знания: онлайн диктант на абхазском языке пройдет в декабре

Организаторы планируют проведение онлайн диктанта на абхазском языке в декабре 2018 года.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Онлайн диктант на абхазском языке пройдет в декабре, сказал в интервью Sputnik основатель онлайн-школы абхазского языка "Алашарбага" Инал Габлия.

"Наша идея о проведении онлайн диктанта заключается в том, чтобы дать возможность всем желающим проверить уровень знания абхазского языка. Лучшим участникам, допустившим наименьшее количество ошибок, мы будем вручать призы", - рассказал Габлия.

По замыслу организаторов, проведение диктанта будет способствовать привлечению внимания к проблемам абхазского языка.

"Этим диктантом мы привлекаем внимание к проблемам сохранения и развития абхазского языка. Мы хотим привлечь школьников и студентов, надеемся на их активное участие", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мой первый. Большой. Этнографический

Участники диктанта смогут проверить свои знания как онлайн, так и в аудитории, отметил основатель онлайн-школы абхазского языка "Алашарбага".

"Отрывок текста будет читать один из наших педагогов. Знания участников должны быть на хорошем уровне, так как они будут писать диктант из известного произведения абхазского писателя. Пока не буду говорить кто это", - подчеркнул Габлия.

В диктанте могут принять участие все желающие.

Желающие принять участие в диктанте могут посетить страницы онлайн-школы абхазского языка "Алашарбага" в Фейсбуке и в Инстаграм.

Каюн о "Тотальном диктанте" в Абхазии: все больше желающих проверить грамотность>>

Для того, чтобы диктант состоялся, число участников должно быть не менее десяти человек. По мнению Инала Габлия, проблем с тем, чтобы набрать достаточное количество людей не будет, так как есть много людей, знающих и любящих абхазский язык, которые с удовольствием проверят свои знания.