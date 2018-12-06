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Два человека пострадали от нападения шакалов в Очамчыре за последнюю неделю

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В Абхазии
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Школьница и восемнадцатилетний парень пострадали в Очамчыре от нападения шакалов в течение недели, районные власти намерены начать отстрел этих животных.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Очамчыре в течение этой недели было два случая нападения шакалов на людей, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы района Славик Кучуберия.

Убитый волк
© Фото : Денис Шинкарев
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По его словам, четыре дня назад возле школы-интерната шакал напал на одну из учениц. Девочку удалось спасти, местный житель, который прибежал на ее крики, сумел отогнать зверя. Однако животное успело дважды укусить ребенка, в руку и в ногу. Школьницу отвезли в Республиканскую больницу в Сухум.

Другой случай произошел вечером 5 декабря. На этот раз дикое животное напало на восемнадцатилетнего юношу Зураба Маландзия.

"Я с друзьями был в городе на концерте, вечером, примерно в девять часов, пешком направлялся домой в Елыр, когда наткнулся на повороте на  шакала. Я его чуть напугал, он в лес забежал. Метров через 15 увидел, что он за мной бежит. Шакал схватил меня за колено, но я успел сжать его горло и задушить", – рассказал подробности случившего Маландзия.

Первую помощь юноше оказали в очамчырской больнице, затем его увезли в Республиканскую больницу в Сухум, где ему сделали вакцину от бешенства. Сейчас он себя чувствует хорошо.

Убитого Зурабом Маландзия шакала отправили в лабораторию в Сухум, где должны проверить его на предмет бешенства.

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа подтвердил корреспонденту Sputnik, что в ветслужбе должны провести серологическую диагностику убитого шакала.

Как справиться с бедой?

Как рассказал замглавы администрации Славик Кучуберия, район собирается пригласить охотников, чтобы прочесать леса и отстреливать шакалов. Так уже поступали в прошлом. В 2016 и 2017 годах в Очамчыре действовала специальная программа по отстрелу шакалов. За каждого убитого зверя тогда платили 500 рублей. Было убито до 1740 шакалов за полтора года. Но в районе снова увеличилась популяция зверя. И это связано с тем, что в Очамчыре много пустующих деревень.

"Раньше в Очамчыре было 34 тысячи населения, сегодня из них осталось только четыре тысячи. Села Цагера, Араду, Охурей, Ачигуара пустуют. Там все заросло, обитают шакалы, которые ищут падаль. Сейчас же они в лесах не могут найти пищу и потому выходят в город и нападают на людей. Очень много шакалов на свалке, которая находится за городом, за Девятым районом", – отметил он.

По словам начальника ветеринарной службы, эта проблема не только Очамчыры, но и всей республики.

"Очамчырский район не единственный, где популяция шакалов увеличилась за последние 25 лет. С первого дня после окончания войны каждый день численность этого зверя только растет. Чтобы исправить ситуацию, нужны программы по отстрелу шакалов. С шакалами можно справляться только с ружьем. Участие Ветслужбы во всем этом – ветеринарный надзор. Когда случается беда, мы проводим диагностику заболевания и прививки", – рассказал он.

Увеличение численности шакалов отметил и председатель Общества рыболовов и охотников Абхазии Хаджарат Квициния. Зверь встречается не только в лесу или за городом, но и в центре столицы.

Зверь на дороге: как себя сберечь

"Возле Ботанического сада и в Новом районе был замечен зверь. Я сам лично в Новом районе у мусорного бака убил двух шакалов. Очень часто встречается на дороге Сухум - Очамчыра. Везде есть шакалы в невероятном количестве", – сетует Квициния.

Когда охотникам встречаются шакалы или волки, они отстреливают их. Но одними силами охотников не сократить популяцию зверей. По мнению Хаджарата Квициния, нужно снова запустить программу и поощрять охотников за каждого убитого шакала или волка, чтобы тем самым стимулировать их.



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