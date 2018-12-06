Сухумский морпорт могут включить в маршрут российского круизного лайнера

В Абхазию прибыла делегация для изучения возможности включения Сухумского морского порта в маршрут российского круизного лайнера "Князь Владимир".

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Для изучения Сухумского морского порта и определения мероприятий по включению его в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" в Абхазию прибыла делегация из России, сообщает официальный сайт Министерства экономики Абхазии.

Ранее, 6 октября, на борту лайнера "Князь Владимир" в Сочи прошла встреча делегации из Абхазии с представителями Администрации города Сочи, АО "МОРПОРТ СОЧИ" и компании "Черноморские круизы", говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко отметил, что специалисты детально изучат вопрос навигации лайнера "Князь Владимир" в порт абхазской столицы.

"Наша задача оперативно определиться с конкретными объемами тех мероприятий, которые должны быть выполнены. Затем мы доложим в Москву, и там уже будет приниматься решение", - сказал Глуховщенко.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что этот вопрос среди прочих обсуждался президентами Абхазии и России в Сочи 21 ноября, после чего Рауль Хаджимба поручил Минэку проработать данный вопрос.

"Дорожная карта уже есть, и по ней предприняты некоторые шаги, есть предпроектное решение и найдены источники финансирования. После подписания соответствующих документов нужно будет несколько месяцев для проведения всех необходимых работ, в том числе и дноуглубительных", - сказал министр экономики.

По мнению Ардзинба, нужно расширять возможности морского сообщения между Абхазией и черноморским побережьем России. Это сделает более привлекательным весь регион для потенциального туриста, убежден он.

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"Князь Владимир" — девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее круизный маршрут: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.