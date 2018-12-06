Авиация и центр неотложной помощи: Минздрав рассказал об итогах поездки в Москву

О том, какие соглашения и договоренности были заключены между министерствами здравоохранения Абхазии и России в рамках визита абхазских врачей в Москву, рассказал на брифинге министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия в четверг 6 декабря.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Министерства здравоохранения Абхазии и России готовят межведомственное соглашение по строительству в республике медицинского центра неотложной помощи, сообщил на брифинге министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

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Тяжелобольных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для оказания им высокотехнологичной медпомощи приходится отправлять в Россию. После открытия центра надобности в этом не будет.

Центр неотложной помощи, как отметил Цахнакия, будет крупнейшим медучреждением, которое будет включать в себя отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов.

"То есть мы сможем на месте выполнять коронаграфию и экспертирование коронарных артерий у больных с острым инфарктом для того, чтобы вот этот золотой час момента возникновения инфаркта пациент получил всю необходимую специализированную помощь. Это даст возможность больным не просто выжить, а с наилучшими результатами лечения продолжить свою деятельность в той или иной сфере. Кроме того, в рамках этого центра будет действовать инсультный центр для пациентов с острым инсультом. Естественно будет мощная кардио-реанимация, отделение для больных с острым коронарным синдромом. На базе центра будут действовать два инфекционных корпуса. То есть это фактически будет новая инфекционная больница. Отделение тяжелой сочетанной травмы. Будет мощный оперблок, где будут оказывать нейро-сосудистую хирургическую помощь", – отметил он.

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На базе центра неотложной помощи вахтовым способом будут работать ведущие российские специалисты. Именно они начнут осваивать это новое направление для Абхазии.

"Этих направлений на сегодняшний день нет в Абхазии. Они начнут эту работу и будут параллельно обучать наших специалистов. На базе этих направлений будет проходить клиническая ординатура с выдачей соответствующих сертификатов Российского государственного образца. Это будет клиническая база для обучения молодых врачей Абхазии. Через какое-то время, когда завершится процесс обучения, наши доктора смогут приступить к самостоятельной работе", – добавил министр здравоохранения.

Доступные лекарства

Во время визита в Москву представители министерств здравоохранения России и Абхазии обсудили и ход реализации межгосударственного соглашения по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан России, проживающих в Абхазии.

"Заявка на текущий квартал одобрена Минздравом России. Это та заявка, которую мы направили для согласования. Сейчас она направлена в Минкавказа, после финансирования РУП "Абхазфармация" обеспечит пункты выдачи медикаментов льготным категориям", – рассказал Цахнакия.

РУП "Абхазфармация" под эгидой Минздрава уже открыла несколько пунктов государственной аптечной сети в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте, Сухуме.

"В Гагре в ближайшее время будет открыта госаптека, где наши граждане, у которых есть льготы, могут бесплатно получать определенные препараты. То есть данное соглашение работает в полном объеме. И практически выполнена на 90 процентов", – добавил министр.

Медучреждения и санитарная авиация

В рамках визита в Москву министры здравоохранения двух стран обсудили и планируемые проекты в рамках следующего комплексного плана 2020-2022 годов. Стороны обозначили необходимость строительства и других медицинских объектов на территории Абхазии, а также ремонтно-восстановительные работы уже существующих.

"Это позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, самое главное, обеспечит эту помощь у нас на месте, и не будет надобности ежедневно отправлять кого-то в те или иные учреждения России", – отметил Цахнакия.

Решат и вопрос санитарной авиацией. Минздрав России будет помогать в транспортировке на воздушном судне тяжелобольных из Абхазии в Краснодарский край.

"Я думаю, что совместно с МЧС России и Абхазии мы в начале следующего года решим этот вопрос", – сказал министр.

На брифинге Тамаз Цахнакия коснулся и темы целевых ведомственных программ, которые были утверждены на заседании Кабинета Министров Абхазии 30 ноября.

"Ведомственные целевые программы, направленные на оказания медицинской помощи на территории Абхазии, в частности, были утверждены программы по оказанию противотуберкулезной помощи, в этом году мы ее практически завершили в полном объеме. К концу месяца у нас будет последняя на четвертый квартал поставка противотуберкулезных препаратов. Мы в полном объеме обеспечим туберкулезный диспансер, который функционирует уже в новом здании. Мы считаем эту целевую программу очень важной. Кроме того, мы приняли целевую программу по лечению граждан Абхазии за пределами территории республики, поскольку есть определенные пациенты, которые нуждаются в оказании высокотехнологичной медицинской помощи", – резюмировал министр здравоохранения.