Черно-белая трагедия: спасатель из Абхазии о Спитакском землетрясении

Сария Кварацхелия, Sputnik

30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в Армении произошло землетрясение, которое полностью разрушило 21 город, 342 деревни, уничтожило 17% жилищного фонда страны и оставило без крова 514 000 человек.

Стихийное бедствие началось в 11 часов 41 минуту по местному времени и длилось всего 30 секунд. Магнитуда была не самой высокой – до 6,8 – 7,2 баллов, но для местного рельефа это оказалось катастрофой.

© Sputnik / Александр Гращенков Последствия землетрясения в Спитаке. 7 декабря 1988 года

Разбирать завалы откликнулись спасатели со всего мира. Анна Бройдо из Абхазии вошла в студенческий отряд МГТУ имени Баумана.

"Я по своим делам зашла в институтский комитет комсомола факультета машиностроения МГТУ имени Баумана, смотрю, там куча народа сидит, все такие взбудораженные. И тут узнала, что случилось. Комитет комсомола объявил, что вещи собирают и гуманитарную помощь для пострадавших. Ребята-армяне собрались домой. Так началось формирование студенческого спасательного отряда", – вспоминает Анна Бройдо.

Анна сразу же отправилась на сбор совета ветеранов Афганистана, в которых она входила, и рассказала о формировании спасательного отряда в комитете комсомола и предложила создать свой афганский отряд.

Тогда в Москве спасательные составы формировались не только в Бауманке, но и во многих других вузах. Занимался всем этим городской штаб студенческих строительных отрядов. Не обошлось без приключений. В городском штабе Анну вычеркнули из списков как единственную девушку. Ответ – слабый пол не берут. Но выход Бройдо все же нашла. Она взяла студенческий билет младшего брата, тушью для ресниц подкрасила себе усики. А чтобы никто ничего не заподозрил, ее снабдили и спиртом. Так под именем брата Анна полетела в Лениникан разбирать завалы.

© Sputnik / Александр Гращенков Машины скорой медицинской помощи в Ереванском аэропорту "Звартноц" готовятся принять пострадавших в результате землетрясения. 7 декабря 1988 года

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Формально командиром отряда стала единственная девушка. Она также была единственной из комсомольских работников.

"Многие ребята были мои проверенные друзья, и они мне подчинялись. Меня знали и признавали за главного, но было много незнакомых. Чтобы не было споров, мы сделали командиром другого парня. Когда прилетели, мы сразу слились с нашим другим отрядом, и у нас получился один общий отряд", – добавила она.

© Sputnik / Р. Мангасарян Жертвы землетрясения. 7 декабря 1988 года

Две недели в Ленинакане

Отряд Анны Бройдо разместили в скверике вдоль текстильной фабрики в Ленинакане. Как единственная девушка, приготовление еды для отряда на себя взяла Анна.

"Горячего питания не было, было тяжело, раздавали сухомятку и газированную воду. Стало холодно в палатках наших тоже, а парней надо кормить, и кому этим еще заниматься, если не мне, – вспоминает Анна Бройдо. – Мне оставили одного хозяйственного парня, мы с ним соорудили очаг на больших кирпичах, решетку железную приспособили, дрова; из соседней фабрики притащили инвентарь для готовки, продукты мы везли с собой, но потом нам из гуманитарки подкидывали".

По словам Бройдо, город был в ужасном состоянии. Лининакан был разрушен, остался только Гюмри – старые столетние здания. Современные же многоэтажки были разрушены как карточные домики.

Тел погибших также было много. Их выкладывали прямо вдоль дороги на асфальт, привозили белые ткани и накрывали ими. Туда же на опознание стекались родственники.

Вскоре тела стали разлагаться. Гуляла инфекция. И чтобы отряд не заразился, перед лагерем Анна поставила воду, разбавленную с хлоркой. После изнурительных работ, спасатели, прежде чем войти в лагерь, мылись специальной водой.

Волонтеры пробыли в Ленинакане две недели. Потом центральный спасательный штаб решил прекратить разбирать завалы.

"Тела уже разлагались, разваливались, когда их доставали из завалов. Риск инфекции очень сильно возрос, и уже решили прекращать спасательные работы. Руины стали просто взрывать и собирать экскаватором. Уже нужды в нас не было, хотя спасателями нас и не назовешь, так как живых спасали очень редко. В основном ребята доставали тела", – добавила Бройдо.

Трагедия в ЧБ

Трагедию в Армении объективы камер запечатлели в цвете. Но в памяти Анны Бройдо все осталось совершенно черно-белым. По ее словам, единственное, что запомнилось цветным – гробы, которые по всему городу стояли штабелями.

"По пять-шесть рядов, – делится воспоминаниями спасатель. – Меня поразило, что они были красные, синие, розовые, коричневые, черные. Словом, всех цветов. Я никогда в жизни не видела такого разнообразия гробов. Местные жители были в шоке. Ходили, как лунатики, и помогали. Настолько была страшная атмосфера, было туманно. Ребята возвращались седыми и говорили, что там хуже, чем на войне".

© Sputnik / Александр Макаров Последствия землетрясения в Ленинакане. 7 декабря 1988 года

В густонаселенной горной республике от землетрясения погибли 25 тысяч человек.

"Количество погибших считается заниженным. Но это не от "советских штучек", как сейчас говорят. Везде и по сей день погибшими считаются те, чьи тела смогли найти. Остальные считаются пропавшими без вести. 25 тысяч похоронено, сколько там еще осталась под завалами никому не известно", – добавила Бройдо.

7 декабря 1988 года в Армении произошло Спитакское землетрясение, которое стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий прошлого столетия.