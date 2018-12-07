СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Поэтический спектакль по творчеству Мушни Ласуриа покажут в Абхазском театре в среду 12 декабря, рассказала корреспонденту Sputnik режиссер-постановщик Мадина Аргун.

© Sputnik Бадрак Авидзба Президент наградил Мушни Ласуриа орденом "Ахьдз-Апша" I степени

"Абхазия празднует юбилей Народного поэта Абхазии Мушни Таевича Ласуриа. У него 80-летие. По стране проходит ряд мероприятий. В Абхазском театре 12 декабря будет юбилейный вечер. Начало в 14:00. Это мероприятие состоит из двух частей. Первая – официальная часть, юбиляра будут поздравлять представители абхазской и зарубежной творческой интеллигенции и руководство страны. Вторая часть – поэтический спектакль", – сказала Аргун.

В поэтическом спектакле собрано 20 произведений автора, начиная от его эпических романов и завершая небольшими лирическими стихами. Многие из них войдут в представление в виде отрывков, так как каждый отдельно взятый роман Ласуриа, по словам режиссера, может быть поставлен как полноценный спектакль.

"Но на этот раз у меня была задача максимально отобразить разные стороны творчества: лирику, эпос и, конечно, переводы, – объяснила Мадина Аргун. – Все знают великий перевод Мушни Ласуриа романа в стихах Пушкина "Евгений Онегин". Мушни Таевич перевел на абхазский язык весь роман. И как можно было пропустить этот великолепный перевод?"

Каждый отдельно взятый отрывок будет маленьким спектаклем с началом, кульминацией и финалом. Это касается не только эпических произведений, но и лирики.

По задумке режиссера, каждое стихотворение – отдельный отрезок жизни поэта. Постановка отображает биографию писателя, его творческий путь. Поэтому будет много философских размышлений и глубоких фраз.

Задача актеров драматического театра – не просто чтение отрывков, а проживание каждой ситуации.

Мушни Ласуриа: творчество – основа моей жизни

Самому юбиляру Мушни Ласуриа замысел поэтического спектакля видится интересным. И главное здесь – воплощение и мастерство читки.

"Подобные постановки я много раз видел в Москве на Таганке. Мне кажется, постановка Мадины Аргун тоже будет из этой серии, но со спецификой моего творчества. Там охвачены все этапы моего творческого пути. Посмотрев это представление, думаю, у многих сложится представление о современной абхазской поэзии и литературы в целом", – добавил Мушни Ласуриа.

Поэтический вечер, посвященный юбилею Мушни Ласуриа, пройдет в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба 12 декабря.