Полный комплект: Абхазия взяла призы на турнире по тайскому боксу в Сочи

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские спортсмены заняли призовые места в Открытом чемпионате Краснодарского края и первенстве города Сочи по тайскому боксу, сказал в интервью Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

Абхазию на турнире представляли шесть спортсменов, и все они удостоились медалей первенства.

"К соревнованиям мы готовились очень упорно, проводили тренировки два раза в день по три часа. Мы знали, что спортсмены, которые принимают участие в турнире хорошо подготовлены, но они превзошли наши ожидания", - добавил он.

По итогам соревнований Сандро Цвижба проведя два боя, занял первое место, Суламита Дзкуя, Григорий Петикян, Ян Каландия, заняли второе место, Леон Амичба и Давид Амичба выиграли бронзы.

"Сандро Цвижба попал в нелегкий круг, он выступал в весовой категории до 50 килограмм. Он провел два боя, то есть предварительный полуфинальный бой и сразу финальный. По правилам соревнований, участники допускаются с 10 лет, но нашему Сандрику всего девять лет. Не смотря на это организаторы зная способности абхазского спортсмена согласились включить его на соревнования в возрасте 10-11 лет", - говорит Гергедава.

Показав мужество и хорошую технику, Сандро Цвижба стал победителем в своей весовой категории.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Тайский, но не массаж: как в Абхазии развивается один из видов бокса

Суламита Дзкуя выступала в весовой категории до 57 килограмм, она провела три боя, из них две встречи в один день, рассказал Гергедава.

"Первая соперница у Суламиты была член сборной России по рукопашному бою, и чемпионка России по смешанным единоборствам, которая решила попробовать себя в тайском боксе. Наша Суламита сделала свою работу очень грамотно и хорошо. Буквально через час, у нее был с чемпионкой России по тайскому боксу. Сула показала себя очень хорошо, между раундами она сделал нокдаун", - подчеркнул Гергедава.

Однако по итогам боя, судьи отдали предпочтение сопернице абхазской спортсменки.

"Но мы не расстраиваемся, я доволен этим боем, тем более что это опыт. Я знаю, что Сула сделала все что возможно и она показала хороший бой", - отметил президент Федерации тайского бокса Абхазии.

Теймураз Гергедава рассказал, что боксер Ян Каландия заболел перед самым началом турнира.

"У него была температура, и стоял вопрос о снятии его с соревнования, но он попросил не снимать, так готовился. Но тем не менее силы у него были не велики. Не смотря на это он вышел и выиграл первый бой и на следующий в финале уступил", - говорит он.

Не смотря на свое не лучшее физическое состояние, Ян Каландия сделал нокдаун во втором раунде, однако из-за того, что сил оставалось не много проиграл бой.

"Он жаждал победы, но к сожалению он проиграл", - сказал Гергедава. Спортсмен боролся в весе до 67 килограмм, ему 17 лет.

Григорий Петикян провел на турнире два боя, первый из которых он выиграл.

"Второй бой он боксировал с чемпионом юга России, чемпионом Краснодарского края. Так как Петикяну трудно удается перестроиться от борьбы на тайский бокс он показал хороший результат", - подчеркнул он.

Григорий Петикян боксировал в весе до 63 килограмм, спортсмену 20 лет.

Гергедава о тайском боксе: непредсказуемый и красивый

Теймураз Гергедава также отметил выступление на турнире и пятнадцатилетнего Леона Амичба в весовой категории до 48 килограммов.

"Он боксировал с представителем Брянска, Леон справился очень хорошо, грамотно поработал и по очкам одержал победу. Следующий бой у него был с боксером из города Адлер, который является чемпионом кубка Кавказа и кубка содружества. В этом бою Леон уступил и занял третье место", - рассказал Гергедава.

Брат Леона, Давид Амичба, которому 13 лет также провел два боя и занял третье место среди бойцов в весовой категории до 50 килограмм.

"Я хочу поблагодарить организаторов турнира, это президент Федерации тайского бокса Краснодарского края Расула Муртазалиева, также мастера спорта международного класса Руслана Нагабедяна, главного тренера сборной команды Краснодарского края Артема Корниенко а также своего бывшего тренера, главного судьи соревнований Владимира Коваленко", - сказал он.

В турнире принимали участие 340 спортсменов из Абхазии, Ростов-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Крыма, Новороссийска, Дагестана, Чечни, Армении, Дагомыса, Лазаревское, Сочи, Адлера, Северной и Южной Осетии,

Абхазии.