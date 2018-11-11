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Теймураз Гергедава
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Гергедава о тайском боксе: непредсказуемый и красивый

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Президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава рассказал Sputnik, что тайский бокс более непредсказуем, чем классический.

"Что касается классического бокса, то он мне тоже нравится. Но здесь (в тайском боксе ред.) другие ощущения, которых не хватает в классическом виде. То есть, удары ногами, локтями, коленями, здесь другой выплеск адреналина. По моему мнению,  тайский бокс намного красивее: традиция, стойки, удары локтями, блоки. Он более непредсказуем. Если говорить о единоборствах, тайский бокс один из самых травматичных видов боевых искусств. Мы стараемся обучить этому виду спорта детей, которые к нам ходят", — рассказал Гергедава. 

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Теги:
бокс, Абхазия


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