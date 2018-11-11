Гергедава о тайском боксе: непредсказуемый и красивый

"Что касается классического бокса, то он мне тоже нравится. Но здесь (в тайском боксе ред.) другие ощущения, которых не хватает в классическом виде. То есть, удары ногами, локтями, коленями, здесь другой выплеск адреналина. По моему мнению, тайский бокс намного красивее: традиция, стойки, удары локтями, блоки. Он более непредсказуем. Если говорить о единоборствах, тайский бокс один из самых травматичных видов боевых искусств. Мы стараемся обучить этому виду спорта детей, которые к нам ходят", — рассказал Гергедава.

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