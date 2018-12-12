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Милиционеры в Абхазии при задержании обстреляли автомобиль: ранен пассажир

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В Абхазии
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Инцидент со стрельбой произошел на посту ГАИ в селе Тамыш во время отработки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Очамчырского РОВД.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Сотрудники Очамчырского РОВД применили оружие после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на посту ГАИ в селе Тамыш, сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба в среду 12 декабря. 

"Вчера (вторник, 11 декабря – ред.), сотрудники уголовного розыска Очамчырского РОВД, отрабатывая оперативную информацию, стояли на посту ГАИ села Тамыш. В ходе рейдовых мероприятий они пытались остановить автомобиль ВАЗ-2114, по предварительной информации, в машине находились ранее судимые люди с наркотическими средствами", - сказал он.

Водитель ВАЗа не подчинился сотрудникам РОВД, которые пытались остановить автомобиль.

"Автомобиль проследовал дальше, сотрудники милиции при погоне осуществили более семи выстрелов в воздух, однако автомобиль, не подчинившись требованиям остановиться, продолжил движение", - подчеркнул Амичба.

Охота
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оборот оружия по-абхазски

Правоохранители трижды выстрелили по колесам преследуемого автомобиля, но одна из пуль попала в салон и ранила пассажира.

"В область живота был ранен некий Цвижба, ранее судимый. Впоследствии, машина съехав с трассы упала в кювет. Раненый был доставлен в больницу, проведена операция, угрозы его жизни нет", - заверил помощник генпрокурора.

При обыске в автомобиле было обнаружено наркотическое средство, предположительно, марихуана. Назначена экспертиза, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотиков, рассказал Даур Амичба.

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В автомобиле находились два человека, они задержаны, экспертиза показала, что один из них употреблял марихуану. Прокуратура Очамчыры проводит проверку обоснованности применения огнестрельного оружия, заявил он.



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