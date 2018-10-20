Кто унаследует мир, безоружные или вооруженные

В моем детстве война была на уроках истории (далекая Великая Отечественная) и на уроках НВП (самая страшная), когда учили надевать противогазы. Конечно, показывали жуткий фильм о ядерном взрыве, а следом еще и спецаптечку, которая обещала помочь, если от радиации потребуется спасаться. Мы маршировали, зубрили военные звания и знаки отличия, знакомились с оружием — девочкам даже пару раз пострелять давали. А потом произошли глобальные изменения, и вместо НВП пришло ОБЖ. Чему обучали на новом уроке, я, хоть убей, уже не помню.

© Фото : предоставлено Маргаритой Бардодым Поэзия, кино, любовь и Абхазия Александра Бардодыма

Еще в моем детстве была война совсем рядом, прямо под боком. В Абхазии. Был жуткий страх, когда слышали разговоры взрослых: "Абхазы наступают"; "Грузин гонят в сторону границы"; "К Псоу, говорят, войска подтягиваются"; "Если скажем, что срочно домой надо бежать, бегите без вопросов". А тут еще у подружки папа большой подвал построил, в нем и диван, и провизия. Было страшно, ведь война – это всегда "когда-то" и "где-то", но только не здесь и сейчас.

Потом на долгое время война ушла из моей жизни. Вернулась четыре года назад. В Абхазии. Приехав в страну, услышав и прочитав о том, что происходило в 92-93-м, она мне стала сниться. По-настоящему, с жутким страхом и с ощущением всего происходящего, вплоть до панического пробуждения.

Сейчас тревожный запах войны уже повсюду. Люди по всему миру массово истребляют друг друга, взрывают, стреляют, бомбят, сбивают – это страшно и совершенно непонятно, как это остановить, как избежать этого? Что сделать, чтобы не бояться? Как правильно воспитывать детей? Не давать им в руки оружие или, наоборот, учить их им пользоваться?

© Фото : предоставлено Мариной Барцыц "Над Абхазией безоблачное небо": война в объективе Марины Барцыц

Недавно в Абхазии прошел парад Победы – 25 лет после войны. Очень яркую историю-зарисовку прочитала я на странице Эммы Ходжаа о том, как после парада молодой парень на танке пытался развернуться на городской улице, но боялся задеть припаркованную иномарку. Остановилась машина, из нее вышел мужчина и помог парню, сел в танк и вырулил. Вот вам и военный опыт.

Очень много историй начала войны в Абхазии, когда люди становились танкистами, артиллеристами, летчиками только потому, что когда-то в Советской армии получили такие навыки.

У меня была соседка Гета. Маленькая, худенька, слабенькая девочка. В 90-х она с семьей уехала в Израиль. Связь с ней потерялась, но последнее, что я о ней слышала: Гета проходит обязательную службу в израильской армии. Это, конечно, в голове не укладывалось — хрупкая девочка и армия! Правильно ли это? Я не знаю.

Одни говорят, что насилие приводит к еще большему насилию, другие, что неумение "дать сдачу" приводит не только к насилию, но и к унижению, и истреблению. Любая война – это всегда плохо, плохо для всех нормальных людей, которые хоть как-то ее касаются. Что делать, чтобы не бояться? Что правильнее в современном мире: быть безоружным или вооруженным?