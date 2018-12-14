Акция памяти жертв Латской трагедии пройдет в Музее Боевой славы в Сухуме

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция памяти жертв Латской трагедии начнется в Музее боевой славы 14 декабря в 16:30, рассказала корреспонденту Sputnik директор музея Мзия Бейя.

"Дело в том, что после выхода материала про акцию в СМИ, люди сам текст не стали просматривать, прочитали только заголовок и сделали вывод, что в этом году не будет акции. И начали звонить во все колокола. Но акция в этом году состоится. Это юбилейный год, мы не можем не провести акцию", – пояснила она.

В 16:30 в Музее боевой славы откроется экспозиция, посвященная Латской трагедии, затем в 17:30 – в момент падения вертолета – стартует акция, участники которой пройдут к парку Славы, возложат цветы, зажгут свечи и пустят в небо шары.

Следующая акция памяти в Сухуме пройдет только через пять лет. Такое решение было принято из-за того, что акции памяти жертв Латской трагедии ежегодно проходят в Лате и Гудауте.

"Два года проведения этой акции в Сухуме показало, что существуют определенные трудности. В назначенное время приходит мало людей из-за погодных условий и транспортных трудностей. В этот день родственники и просто люди, которые хотят почтить память погибших поднимаются в Лату, ездят в Гудауту – на место захоронения погибших, в вечернее время им сложно добираться из одного города в другой. Поэтому мы решили проводить акцию в Сухуме каждые пять лет", – добавила Бейя.

Конджария о Латской трагедии: на тела младенцев вязали розовые и голубые ленты

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии над селом Лата Гулрипшского района Войсками Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.