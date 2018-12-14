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Не забыть: детский врач вспоминает о Латской трагедии

© Фото : фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Вертолет ВВС России Ми-8,выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит грузинскими вооруженными силами над селом Лата 14 декабря 1992 года.

О том, как сотрудники гудаутского морга лично стали свидетелями трагедии, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Не раскрыть глаз

В 1992 году врач-педиатр Гудаутской районной центральной больницы Майя Конджария поменяла профессию. Женщине пришлось лицом к лицу столкнуться со смертью в районном морге, куда ежедневно приносили тела погибших.

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© Sputnik Бадри Есиава
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Холодный и как никогда ветреный день. Таким в памяти врача осталось 14 декабря 1992 года.

"Этот день я помню, как сегодня, все детали. Мне позвонили из штаба и сказали немедленно собрать отряд и объяснили, что в 14:00 на аэродром в Бамборе привезут останки погибших в сбитом грузинскими войсками вертолете".

В "команду" отважились войти лишь семь человек. Пятеро из них были молодыми медсестрами. Тела погибших и сгоревший вертолет доставили на аэродром лишь к 17:00. Медсестры, привыкшие к смерти, уже готовы были вытаскивать тела, но увиденное, по словам врача, могло потрясти не только молодых девушек, но и самых малодушных.

"Когда мы открыли дверцу вертолета, оттуда пошел такой запах копченого мяса. Вышел дым, который начал резать глаза. Мы буквально не могли их открыть", - вспоминает врач.

Синие и розовые

Но времени на страх и слезы не было. 85 тел, из которых 35 были детскими, были выгружены и разложены по всей площади аэродрома. 

"Это происходило до двух часов ночи. А потом все эти тела нужно было обратно загрузить по машинам и отвезти в морг", - добавила Конджария.

В одноэтажном здании гудаутского морга мест для жертв Латской трагедии не хватало. Пришлось разложить их на полу, призналась врач.

"А потом мы стали вести подсчеты. Представляете, 11 детям не было еще и года, совсем младенцы. Это были черные, как уголь тела. Пришли женщины из организации по защите детей и принесли синие и розовые ленточки. Так мы определяли мальчиков и девочек", - сказала врач.

Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата
© Sputnik
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Похороны состоялись на следующий день. Похоронить погибших оказалось не так просто, нужно было подготовить 85 гробов за короткое время. 

"Но самое страшное было привести тела в порядок, положить так, как нужно. Похоронить их достойно. К примеру, была одна женщина, которая с двух сторон держала своих детей, так и сгорели", - рассказала Конджария.

Спустя 26 лет после Латской трагедии врач-педиатр признается, что во снах она все еще видит ту страшную картину, но на тот момент у врачей не было времени заострять внимание на смерти. Нужно было спасать живых, объясняет Конджария.

"Но после мы задумывались, ведь в самолете было совсем мало бойцов. В основном мирные люди, большинство дети и беременные женщины. Вот это больше всего и возмущало", - добавила врач.

Конджария о Латской трагедии: на тела младенцев вязали розовые и голубые ленты

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии над селом Лата Гулрыпшского района Войсками Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.



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