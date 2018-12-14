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Елка

Елка по спецзаказу: что будет в Гале на Новый год

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В Абхазии
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Празднование новогодних праздников в Гале начнется с 25 декабря.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Главным новогодним сюрпризом для жителей Гала станет новая елка, рассказала корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Галского района Наира Амалыиа.

"Елка будет искусственной, высотой в семь метров. Она специально заказана администрацией города и привезена из России. Установлена она будет по традиции на площади у здания Дома культуры города и украшена шарами разных цветов и размеров, а также гирляндами", - объяснила замглавы.

По словам Амалыиа, помимо главного сюрприза жителей Гала также ждут театрализованные представления и новогодние концерты. 25 декабря в Доме культуры города актеры Театра живой сказки из Санкт-Петербурга покажут новогодний спектакль для детей "Волшебное спасение снегурочки", а 26 декабря детская студия "Панда" представит постановку "Счастье - вдруг в подснежниках". На этом спектакли для детей не заканчиваются. 27 декабря детская студия "Свирель" расскажет и покажет свою версию знаменитой сказки "Двенадцать месяцев".

"Украшен будет и сам Дом культуры. Мы планируем установить  в фойе оленей, сани, подсвечники, маленькие ели и снеговиков, а также фотозону. На сцене будет установлен сказочный домик, елки, на которых будут игрушки ручной работы", - рассказала замглавы.

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28 декабря в Доме культуры состоится праздничный концерт с участием хореографических и музыкальных коллективов района, а вечером 29 декабря отдел культуры администрации города организует для всех организаций новогодний фуршет и костюмированный карнавал для взрослых.

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