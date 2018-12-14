23:16 14 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.43
  • EUR75.39
Поиск
Телефон

Воры оставили без телефонной связи часть Сухума

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
65801

Похитители нанесли "Абхазсвязи" не менее 130 тысяч рублей ущерба.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные украли магистральный телефонный кабель в Сухуме в ночь на пятницу 14 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госуправления связи и массовых коммуникаций Абхазии Лаша Шамба.

Начальник линейной службы Рафаель Догуа уточнил, что от телефонной связи сейчас отключены 500 абонентов, проживающие в районе вокзала, улиц Адыгейская и Дзидзария.

"Злоумышленники смогли вытащить 85 метров магистрального кабеля, остальное порезали, хотели украсть, но не смогли. Наши абоненты остались без связи, среди них были магазины, а также организации. Всем им придется ждать, пока мы не восстановим связь. То, что порезали я смогу восстановить в течение месяца, а то, что украли нужно покупать в России. Когда мы полностью восстановимся, не могу пока точно сказать", – отметил Догуа.

По его словам, воры украли кабель на сумму 60 тысяч рублей, но это не весь нанесенный ущерб. Пока абоненты отключены от связи они не будут вносить плату за связь. Месячное обслуживание стоит 150 рублей.

"Этот ущерб составляет 75 тысяч рублей", – уточнил Догуа.

Телефонный кабель крадут не впервые. В декабре 2017 года неизвестные утащили  в два раза больше. 

"Как-нибудь обезопасить себя от грабителей мы не можем. А что сделаешь? Линии проходят по земле. Они закрыты люками. Злоумышленники вскрывают люк и крадут. Пока не можем ничего поделать", – объяснил  Рафаэль Догуа.

Карты, деньги и безнал: ткуарчалская больница вынесла свой урок из ограбления>>

Сейчас, по словам начальника Госуправления связи и массовых коммуникаций, следственные органы занимаются установлением личностей злоумышленников. Вероятно это «охотники за цветметом». Как рассказал директор РУП "Абхазвторресрус" Руслан Пантия, его предприятие кабели не принимает. В организации предположили, что возможно есть, тот кто скупает цветмет в частном порядке.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Остаться в живых: жизнь на исчезающем острове
У границы космоса: челнок SpaceShipTwo взлетел на высоту более 80 км
У границы космоса: челнок SpaceShipTwo взлетел на высоту более 80 километров
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

Соцсети

Sputnikabkhazia