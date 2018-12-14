Воры оставили без телефонной связи часть Сухума

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные украли магистральный телефонный кабель в Сухуме в ночь на пятницу 14 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госуправления связи и массовых коммуникаций Абхазии Лаша Шамба.

Начальник линейной службы Рафаель Догуа уточнил, что от телефонной связи сейчас отключены 500 абонентов, проживающие в районе вокзала, улиц Адыгейская и Дзидзария.

"Злоумышленники смогли вытащить 85 метров магистрального кабеля, остальное порезали, хотели украсть, но не смогли. Наши абоненты остались без связи, среди них были магазины, а также организации. Всем им придется ждать, пока мы не восстановим связь. То, что порезали я смогу восстановить в течение месяца, а то, что украли нужно покупать в России. Когда мы полностью восстановимся, не могу пока точно сказать", – отметил Догуа.

По его словам, воры украли кабель на сумму 60 тысяч рублей, но это не весь нанесенный ущерб. Пока абоненты отключены от связи они не будут вносить плату за связь. Месячное обслуживание стоит 150 рублей.

"Этот ущерб составляет 75 тысяч рублей", – уточнил Догуа.

Телефонный кабель крадут не впервые. В декабре 2017 года неизвестные утащили в два раза больше.

"Как-нибудь обезопасить себя от грабителей мы не можем. А что сделаешь? Линии проходят по земле. Они закрыты люками. Злоумышленники вскрывают люк и крадут. Пока не можем ничего поделать", – объяснил Рафаэль Догуа.

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Сейчас, по словам начальника Госуправления связи и массовых коммуникаций, следственные органы занимаются установлением личностей злоумышленников. Вероятно это «охотники за цветметом». Как рассказал директор РУП "Абхазвторресрус" Руслан Пантия, его предприятие кабели не принимает. В организации предположили, что возможно есть, тот кто скупает цветмет в частном порядке.