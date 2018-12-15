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Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе

Все готово: РУСДРАМ в предвкушении "Хаджи Мурата"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьера спектакля "Хаджи Мурат" по повести Льва Толстого состоится на сцене РУСДРАМа 17 декабря. О том, как готовятся к этому событию в театре и чем будут удивлять зрителей артисты, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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Свет, костюмы и игра

Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" вот-вот начнется. В холле РУСДРАМа отчетливо слышалась оперная музыка, которая доносилась из зала. Под медленную мелодию и  при приглушенном свете, пробивающемся сквозь легкий дым, артисты делали близкие к акробатике движения. Так они готовились к танцевальной части постановки.

За "красками" внимательно следит художник по свету Евгений Лисицин, легким движением руки которого на сцене становится то светлее, то темнее. Его верный помощник в управлении светом - пульт с множеством кнопочек и фейдеров.

Евгений рассказал, что в премьерном спектакле, который строится на пластике артистов, освещение будет графическим. Каждый прожектор должен подчеркивать архитектуру сцены и переносить зрительское внимание на ту или иную деталь. Для этого задействован весь "энергетический" ресурс театра. 

Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

В усиленном режиме работает и костюмерная РУСДРАМа, где всего за две недели было создано 35 костюмов по эскизам художника Батала Джопуа. Работа идет с утра и до поздней ночи. Изготовить одеяния начала XIX века дело не из легких.

"Рубашка и брюки простого кроя – это одно, а сшить исторический костюм с силуэтными линиями гораздо сложнее, плюс отделка и гротеск, сделанный для театра. Сложнее всего было с костюмом Хаджи Мурата. Это национальный костюм, сложные натуральные ткани, посаженные на подкладку. То есть, это технически сложная, ювелирная работа", - рассказала Наталья Шпанова.

Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

До начала репетиции остается несколько минут.

"Всем спрятаться. Зритель никого на сцене не должен видеть. Сосредоточились. Прогон от начала и до конца", - напутствовал актером режиссер спектакля Адгур Кове.

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Раскрывать детали спектакля и режиссерские решения, пока не будем. Делясь собственным субъективным восприятием того, что удалось увидеть, могу сказать, авторы постановки выбрали подход "меньше слов, больше действий". В "Хаджи Мурате" будет много красивой музыки и выразительного танца. Это точно.

Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

Адаптировать прозу

В спектакле задействовано 14 актеров и в этом плане "Хаджи Мурат" один из самых масштабных проектов театра, рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. И это не единственное отличие от других спектаклей.

"Будет много необычного. Во-первых, "Хаджи Мурат" – редчайший "гость" на театральной сцене. Практически нигде не было поставлено спектакля по этому произведению. Постановка эта решена в жанре пластической драмы, то есть, в нем мало текста и много движения, образов, символов", - отметил Хинтба и добавил, что абхазский зритель должен увидеть этот спектакль, так как он, как и любой другой хороший спектакль, духовно и культурно обогащает зрителя.

Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

Подбором музыки к постановке занимался режиссер Адгур Кове, звучать она будет почти во время всего театрального действа. Игра актеров будет сопровождаться, как классическими и современными мелодиями, так и кавказскими ритмами.

Кове признался, что решение о том, как назвать спектакль пришло не сразу, но на итоговом варианте настоял гендиректор театра. По его словам, много времени заняла работа над эскизами и сценографическим принципом.

"Репетиционный процесс занял около месяца. Можно сказать - это рекордно короткие сроки. Сложность была в том, что это все-таки с трудом адаптирующаяся к сценическому языку проза, но, как мне кажется, мы ее преодолели", - сказал режиссер.

Несмотря на то, что еще даже не состоялась премьера "Хаджи Мурата", Кове уже испытывает чувство печали о том, что эта история подходит к концу. Однако для зрителей наоборот, все только начинается.

Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе


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