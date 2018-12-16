Благотворительный аукцион "Тепло сердца" пройдет в Сухуме

Фандрайзер (специалист занимающийся привлечением средств) организации "Киараз" Тамила Соломко и волонтер Кристина Соломко в интервью на радио Sputnik рассказали о благотворительном аукционе "Тепло сердца".

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Благотворительный аукцион "Тепло сердца" состоится 18 декабря в 18:00 в "Доме Москвы", сказала в интервью на радио Sputnik фандрайзер (специалист занимающийся привлечением средств) организации "Киараз" Тамила Соломко.

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Подготовка к аукциону проходила в течении очень короткого времени, то есть двух недель, пред новым годом "Киараз" решил сделать сюрприз для подопечных организации.

"На вырученные средства будет приобретаться теплая зимняя обувь для детей подопечных "Киараз", а также печки и обогреватели. Сейчас идет новогодняя акция "Подари чудо", и очень многие дети пишут о том, что им нужна обувь", - добавила она.

Тамила Соломко рассказала, что и ранее "Киараз" проводил акцию для того, чтобы купить зимнюю обувь для детей, однако нуждающихся семей становится больше.

"Самое главное, чтобы пришли люди. Если честно, я переживаю больше всего за это. Относительно организационных моментов, то у нас есть практика с первого аукциона. Сейчас немного полегче,так как мы уже знаем, что и как нужно делать", - подчеркнула Тамила Соломко.

В рамках аукциона предстоит не только продажа картин. Предполагается несколько зон, где будут продаваться игрушки.

"Не у всех есть возможность, образно говоря, купить картину за 30-50 тысяч рублей, но каждый из нас может купить игрушку за тысячу рублей. Будут площадки, где будут продаваться игрушки, стоимость которых около 500-1000 рублей. На площадке с аукционом на сегодняшний день у нас 32 лота, это пока еще не все, будут еще", - заметила она.

Помимо всего прочего, у елки будут лежать письма детей подопечных фонда "Киараз", в которых они просят Деда Мороза сделать им долгожданный подарок. Любой пришедший на аукцион может взять письмо и исполнить мечту ребенка.

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Волонтер Кристина Соломко рассказала о том, какая подготовительная работа идет в преддверии предстоящего аукциона.

"Художники предоставляют свои картины безвозмездно на благотворительность, что очень радует. Это работы разных художников, есть как известные мастера, так и начинающие художники", - говорит она.

Организаторы постарались создать новогоднюю атмосферу на аукционе. В программе вечера выступит скрипач, певцы и танцоры будут развлекать публику. Также Кристина Соломко сообщила, что различные магазины предоставляют игрушки, которые могут приобрести участники аукциона.