Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 декабря

Во вторнник 18 декабря в Абхазии ожидается облачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Во вторник 18 декабря погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему будет облачно и без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление повышенное, 764 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +5°С, днем поднимется до +16°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.