Недельный прогноз погоды в Абхазии

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник и среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Со второй половины недели погода изменится из-за активности фронтов Средиземноморского циклона. Облачно с прояснениями, временами умеренный дождь, переходящий в сильный, местами возможна гроза. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +4°С, днем воздух прогреется до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение на море слабое и значительное, от двух до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.