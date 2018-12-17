Недельный прогноз погоды в Абхазии

В течение недели на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник и среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Со второй половины недели погода изменится из-за активности фронтов Средиземноморского циклона. Облачно с прояснениями, временами умеренный дождь, переходящий в сильный, местами возможна гроза. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +4°С, днем воздух прогреется до +15°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение на море слабое и значительное, от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.