Фигура умолчания: что не так в информационной картине Абхазии

О том, как развивается современная абхазская журналистика, куда она должна стремиться и как сегодня освещаются российско-абхазские отношения в СМИ, обсудили на конференции "Информационная политика в современном мире".

Бадрак Авидзба, Sputnik.

О безопасности и не только

Конференцию, на которую пришло руководство МИД Абхазии, представители средств массовой информации республики, политологи и общественные деятели, открыл посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Свою вступительную речь он разделил на две части, первая касалась важности информационной безопасности в современном мире, а вторая, не менее интересная, – отношений Абхазии и России, Абхазии и Грузии.

Посол заметил очевидность того, что устойчивое развитие информационных систем и их защищенность для любой страны имеет определяющее значение, и Абхазия здесь не исключение.

"Информационная политика является важной частью обеспечения суверенитета, обороноспособности, безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления на базе передовых средств технологий", - сказал Двинянин.

Внешнее вторжение в электронные системы в сфере обороны и управления, утечка электронных документов могут иметь самые тяжелые последствия, заметил посол, приведя в пример WikiLeaks и фейки о российском вмешательстве в американские выборы.

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Посол считает, что не следует идти по пути ограничения доступа законопослушным гражданам к ресурсам глобальной сети.

"Необходимо уважать конституционное право на получение и распространение информации. Однако, как и в других демократических странах, мы должны бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма", - заявил Двинянин.

Дипломат напомнил, что, прибыв в Абхазию, давал интервью, в котором он выразил удивление тому, как мало абхазские СМИ пишут о Грузии и об отношениях Абхазии с этой страной.

"А ведь Грузия – это ваш непосредственный сосед и, надеюсь, в будущем – партнер. В данном случае, по моему мнению, это недочет по линии информационной политики. Как говорят у нас в России, своих врагов нужно знать в лицо", - пояснил он свою позицию.

Двинянин считает, что крайне скупо рассказывается в Абхазии о политике Грузии, о дезинформирующей программе "Шаг к лучшему будущему". Недостаточно информации в местной прессе о взаимоотношениях Грузии с НАТО, за исключением комментариев МИДа республики, практически нет серьезных аналитических статей об этом, подчеркнул посол.

"К сожалению, то же самое могу сказать и о Женевских дискуссиях, тема раскрывается исключительно в комментариях абхазского МИДа, хотя этот формат мог бы играть для республики гораздо более широкую роль, нежели сегодня", - уверен Двинянин.

Затронул дипломат и освещение в СМИ республики российско-абхазских отношений. Он признался, что его коробит то, что большинство материалов носит оттенок негативного характера. В частности, Двинянин вспомнил статьи о трудностях пересечения российско-абхазской границы.

"Вы ведь понимаете, что в каждом государстве действует свое законодательство, и соответственно пограничники и таможенники обязаны согласно нашему законодательству выполнять именно те инструкции, которые заложены у них", - подчеркнул он.

Двинянин удивился факту, что между союзниками - Абхазией и Россией - отсутствует соглашение о линии прохождения государственной границы.

"Каким образом мы можем заключить соглашение о двойном гражданстве, если у нас нет соглашения о линии прохождения границы?" - задался он вопросом и добавил, что без решения этого вопроса продвигать другие соглашения, которые важны для жителей Абхазии, будет невозможно.

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Дипломат не обошел стороной и "нервную" для абхазского общества тему продажи жилой недвижимости иностранцам, вернее, как он акцентировал, в первую очередь россиянам.

"Союзнические отношения подразумевают, что по острым вопросам мы всегда можем идти навстречу друг другу и делать какие-то исключения. В данном случае из термина иностранцев выделить на первом этапе россиян", - подчеркнул он.

Этот и другие вопросы должны обсуждаться в обществе, Парламенте, на экспертном уровне, при этом Абхазии никто не навязывает принятие каких-то решений, считает посол.

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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове напомнил участникам конференции, что информация в современном мире стала важным инструментом в проведении внешней политики.

"Информационная политика является важной составной частью внешнеполитической стратегии Абхазии. Напомню, что одним из направлений деятельности нашего государства является создание привлекательного имиджа Республики Абхазия за рубежом", - сказал министр.

Даур Кове рассказал, что МИД проводит работу по созданию информационных площадок, способствующих продвижению интересов Абхазии в мире.

"В августе текущего года в ходе международной конференции, посвященной 10 годовщине признания Российской Федерацией независимости Абхазии, состоялась презентация неформального молодежного движения "PROAbkhazia". Важнейшей целью этого движения является в первую очередь распространение объективной информации о Республике Абхазия", - сказал глава дипведомства.

Мнения экспертов

Бывший депутат Парламента Ахра Бжания считает, что связи и взаимоотношения в новых информационных реалиях перестали носить четкий характер, потребитель сам волен выбирать источник информации.

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"Сегодня источником №1 в мире стал интернет, люди перестали делиться на категории журналистов, репортеров. Все перемешалось. Во-первых, аудитория в разы возросла, интенсивность обращения в СМИ возросла, пишущие люди разнородны и не всегда квалифицированны. Этот момент надо регулировать и каким-то образом поставить его на профессиональный уровень", - подчеркнул Бжания.

По его мнению, в первую очередь нужно вкладывать усилия государства в развитие интернет-СМИ, должны появиться политические, общественные площадки, которые будут генерировать интересную и актуальную информацию.

"Если у нас не будут ядра информационной политики, я вас уверяю, что мы будем плестись в хвосте, жаловаться, но ситуация от этого не улучшится", - считает он.

Помимо этого, внимания требуют и классические СМИ – телевидение, печатные издания, которыми пользуются люди, привыкшие к таким каналам информации, подчеркнул Ахра Бжания.

Высказался политолог и о вопросах российско-абхазских отношений и негативных оттенков в их освещении.

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"Если есть какой-то факт, мы не можем говорить что плохо, что он есть, а должны понять, почему он есть, разобраться в причинах и предпринимать меры, которые негативную или отчасти негативную тенденцию будут сводить на нет. Всегда, когда я присутствовал на различных российско-абхазских встречах или слышал раздражающий ухо момент – да, вы хотите это, мы сделаем, но за это сделайте это и это - друзья и союзники так разговаривать не могут", - уверен Бжания.

По его мнению, отношения стран должны строиться на взаимовыгодных проектах.

"Почему мы не обсуждаем инвестирование в экономику Абхазии, общие проекты в медиапространстве, совместные усилия во внешней политике? И когда мы начинаем разговаривать, выставляем друг другу взаимные условия. Это вызывает негативный контекст, которого не должно быть", - заметил он.

Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба считает, что информационная безопасность напрямую связана с государственной политикой.

"Если государство не выработает эту политику, ни о какой безопасности и речи быть не может. Государственная политика в этом отношении сейчас более ситуационная, нет какого-то долгосрочного плана и видения как ее выстраивать", - заметил он.

Государственный контроль медиапространства не должен означать цензуру. Власть должна помочь профессиональному сообществу реализовывать информационную политику, сейчас СМИ не хватает этой поддержки. Инвестиции в медиа обязательно принесут свои плоды, и эту работу необходимо проводить, так как на международной арене и у Абхазии, и у России много врагов, с которыми нужно бороться современными методами, уверен Бганба.

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба отметила, что одних сил МИДа недостаточно для реализации государственной информационной политики.

Говоря о вопросе, который поднял посол России в Абхазии Алексей Двинянин, – продаже недвижимости россиянам, она обратила внимание, что это очень болезненный вопрос.

"К сожалению, в российских СМИ эта тема появляется в очень негативном ключе, хотя при определенных условиях коммерческую недвижимость россияне могут купить. Но жилую недвижимость купить они действительно не могут, если не являются гражданами Абхазии", - уточнила Акаба.

Общественная палата Абхазии провела несколько слушаний по недвижимости.

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"Во-первых, мы проанализировали те фобии, которые есть в абхазском обществе, относительно того, что россияне приедут, скупят всю жилую недвижимость, и цены сразу возрастут, после чего жители Абхазии не смогут покупать жилье", - сообщила она.

Член Общественной палаты Надежда Венедиктова призвала Россию с пониманием относиться к обеспокоенности жителей Абхазии, но при этом отметила, что у некоторых собственников в Абхазии наблюдаются "жилищные излишки".

"Я знаю даму, у которой 17 квартир. В общем люди не могут это продать из-за того, что рынок недвижимости стоит, и не могут вложить деньги в бизнес. Можно было бы разрешить продавать жилье, допустим, на три месяца, а потом снова закрыть, то есть нужно закон использовать гибко, не как топор", - считает она.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, возвращая участников встречи к проблемам абхазской журналистики, признал, что в нынешних условиях качество ее оставляет желать лучшего.

"Есть жанровые понятия - информационная, аналитическая, художественно-публицистическая. Мы пытаемся освоить то, что происходит в стране, и поэтому ожидать аналитической журналистики не приходится, это нереально. Если бы в абхазском обществе были бы экспертные оценки и мнения, то журналистика смогла бы передать их. В этой части тоже мы не можем особо похвастаться", - сказал Хашиг.

Он уверен, что только с появлением в Абхазии экспертных центров и журналистика подтянулась бы к глубокому обсуждению проблем.

"В 90-е годы преобладала тема отношений с Грузией, потому что была динамика, был переговорный процесс, который проходил в Москве, Сухуме, Женеве, Нью-Йорке. Это все освещалось. Сейчас есть единственная площадка в Женеве, 10 лет игроки меняются, но нет динамики, поэтому интерес пропал", - объяснил Хашиг.

© Фото : Рамо Камкия Руслан Хашиг о конкурсе журналистов: это продвигает нашу профессию

Говоря о тех темах, касающихся российско-абхазских отношений, которые обсуждались ранее, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг выразил недоумение, почему приоритетными в судьбе межгосударственных отношений стали вопросы недвижимости и гражданства.

Ему попыталась ответить председатель правления Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн. Она считает, что подобные вопросы должны обсуждаться, только так можно найти решение. Каюн предложила создать на факультете международных отношений АГУ специальный курс, который бы готовил журналистов-международников. Глава МИД Абхазии Даур Кове поддержал идею и вызвался провести беседу с ректором АГУ Алеко Гварамия.

Конференция "Информационная политика в современном мире" была организована Посольством Российской Федерации в Абхазии.