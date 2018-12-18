Двинянин обозначил "неудобные" темы информационной повестки в Абхазии

Об информационной политике в Абхазии участникам конференции "Информационная политика в современном мире" рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Конференция "Информационная политика в современном мире", организованная Посольством Российской Федерации в Абхазии состоялась во вторник 18 декабря. Открыл конференцию Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Обращаясь с приветствием к участникам конференции, дипломат отметил, что устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи, их защищенность для любой страны имеет стратегическое значение. Абхазия в данном контексте не исключение. Информационная политика является важным фактором обеспечения суверенитета, обороноспособности, безопасности государства, сказал Алексей Двинянин.

Внешнее вторжение в электронные системы в сфере обороны и систем управления, утечка электронных документов могут иметь самые тяжелые последствия, заметил посол, приведя в пример историю, связанную с WikiLeaks, фейковые заявления о том, что Россия пыталась воздействовать на выборы в США.

Дипломат напомнил, что, прибыв в Абхазию в качестве посла, он был удивлен тому, как мало абхазские СМИ пишут о Грузии и об отношениях Абхазии с соседней страной.

"А ведь Грузия – это ваш непосредственный сосед и, надеюсь, в будущем – партнер. В данном случае считаю это недочетом по линии информационной политики. Как говорят у нас в России, своих врагов нужно знать в лицо. Кроме того, в Абхазии крайне мало материалов, которые рассказывают о политике Грузии в отношении Абхазии, к примеру, о программе "Шаг к лучшему будущему". Также в абхазских СМИ недостаточно информации о взаимоотношениях Грузии с НАТО. За исключением комментариев МИД республики практически нет серьезных аналитических статей на данную тему. К сожалению, то же самое могу сказать и о Женевских дискуссиях, тема раскрывается исключительно в комментариях абхазского МИДа, хотя этот формат мог бы играть для республики гораздо более широкую роль, нежели сегодня", — сказал Алексей Двинянин.

Говоря о российско-абхазских отношениях, посол дал оценку информации, которая появляется в абхазских СМИ на эту тему.

"Меня коробит то обстоятельство, что большинство материалов носят оттенок негативного характера", — подчеркнул дипломат.

В своем выступлении посол России в Абхазии затронул и другую острую тему – продажа жилья россиянам.

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"Союзнические отношения подразумевают, что по острым вопросам мы всегда можем идти навстречу друг с другом и делать какие-то исключения. В данном случае из термина иностранцев выделим на первом этапе россиян. Этот и другие вопросы должны поэтапно обсуждаться в обществе, в Парламенте, на экспертном уровне. При этом Абхазии никто не навязывает принятие каких-то решений", — сказал Алексей Двинянин.

Полную версию выступления Алексея Двинянина слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.