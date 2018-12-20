Поборы на границе: таможня Абхазии заявила, что непричастна к этому

Асида из Гудауты спрашивает: Я перевозила мандарины на продажу из Абхазии в Россию, и с меня на абхазской стороне взяли 12 рублей за килограмм и 14 рублей за килограмм на российской границе. Скажите, насколько это законно?

Бадри Есиава, Sputnik: Как объяснил председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария, сотрудники таможни не могли брать с экспортеров за перевозку товара ничего, кроме таможенного сбора - 0,1% от стоимости груза.

"В случае перемещения товаров для коммерческих целей – это больше 50 килограммов цитрусовых плодов - оплачивается только таможенный сбор в размере 0,1% от стоимости товара, и вся эта сумма идет в бюджет государства. На границе находятся несколько служб, там предоставляются различные услуги, выписываются справки. Возможно, оплачивали именно это, но точно не на самой таможне", - заверил Цвинария.

Таможенная стоимость цитрусовых формируется еще на стадии созревания урожая. На сегодняшний день, согласованная с российской стороной, она составляет 19 рублей 50 копеек за килограмм. Цена на экспортируемые цитрусовые может формироваться на основании контрактов между продавцом и покупателем. Она может отличаться от фиксированной ставки.

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Председатель ГТК пояснил, между Абхазией и Россией действует соглашение о беспошлинной торговле товарами, произведенными на территориях этих стран, но если перевозчик не может подтвердить происхождение товара документами, он должен оплатить пошлину. Для цитрусовых это 1 рубль 20 копеек за килограмм. Экспортер также должен оплатить на российской таможне 18% НДС от общей стоимости товара, с 1 января 2019 года этот налог повысится до 20%.

"Должен сказать, что крестьян, которые самостоятельно перевозят цитрусы через границу, немного. В основном там работают те, кто производит закуп мандаринов, и те, кто как может, на тачках или на небольших машинах, пытаются перевезти и продать товар на российской стороне", - сказал Цвинария.

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При Государственном таможенном комитете Абхазии в Сухуме по улице Конфедератов, 4 работает отдел собственной безопасности, куда могут обратиться граждане, если они сочли, что по отношению к ним были совершены неправомерные действия со стороны сотрудников таможни. Контактный номер +7(840) 226-33-75 или же можно позвонить на телефон доверия +7 (940) 999-94-00. Беслан Цвинария подчеркнул, что каждое заявление будет рассмотрено и проведена проверка.