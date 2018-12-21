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Новорожденный ребенок

Минздрав Абхазии и эксперты из России создали план защиты материнства и детства

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В Абхазии
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Брифинг министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия и ректора Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, главного неонатолога России Дмитрия Иванова, состоялся в пятницу 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадри Есиава. План по улучшению службы охраны материнства и детства в Абхазии разработали Минздрав республики и Санкт-Петербургский педиатрический медуниверситет, рассказал на брифинге министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в пятницу 21 декабря.

"Мы разработали некую дорожную карту последовательных мероприятий по улучшению службы охраны материнства и детства в Абхазии. Это касается неонатальной службы в рамках родильных учреждений, детской больницы, вопросов, связанных с транспортировкой тяжелобольных детей как на территории республики, так и за ее пределами", - отметил Цахнакия.

Он добавил, что Минздрав Абхазии и Санкт-Петербургский государственный медицинский университет подпишут проект соглашения о двустороннем сотрудничестве, в котором будут обозначены конкретные вопросы по взаимодействию.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Наш визит, по сути говоря, для сверки часов, совместно с абхазскими коллегами провести аудит службы и наметить пути дальнейшего совершенствования, чтобы в Абхазии как можно больше рождалось детей и, не дай бог, они не погибали. Поэтому мы с врачами и с руководством Минздрава обсуждали именно эти проблемы", - сказал главный неонатолог России Дмитрий Иванов.

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Тамаз Цахнакия отметил, что удалось достичь договоренности о прохождении курсов повышения квалификации медиков Абхазии в Санкт-Петербургском университете, обсудили возможность оказания медицинской помощи пациентам из республики на базе этого университета и возможность строительства новых медучреждений для беременных женщин и детей в Абхазии.

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Теги:
Министерство здравоохранения Абхазии


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